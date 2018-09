Vaccini, Zingaretti contro la ministra Grillo: "Nel Lazio manteniamo l'obbligo"

Nicola Zingaretti contro Giulia Grillo. Sulle vaccinazioni ai bambini il presidente della Regione Lazio attacca la ministra grillina della Salute. "Nel Lazio manteniamo l'obbligo su tutte le vaccinazioni, prima di tutto vengono i bambini ed il diritto alla salute. Basta con le parole che disorientano le famiglie" ha dichiarato il governatore in una nota.

Una reazione a quanto affermato dalla ministra a 'L'aria che tira' su La7: "Noi non siamo contro i vaccini, siamo favorevoli, ma vogliamo che lo strumento dell'obbligo sia utilizzato in maniera intelligente e solo dove è necessario. Ad esempio è necessario l'obbligo sul morbillo, mentre non lo è per l'esavalente, per il quale credo sia sufficiente la raccomandazione".

Una replica è arrivata anche dall'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato: "Il Lazio e le sue strutture sanitarie in questi mesi hanno lavorato duramente per raggiungere la massima copertura vaccinale nei bambini più piccoli. E' uno sforzo organizzativo importante che ha portato di recente anche alla costituzione dell'Anagrafe unica vaccinale regionale con oltre mezzo milione di alunni comunicati dalle scuole per favorire le procedure di verifica. Sulla salute dei bambini non arretreremo di un millimetro e vogliamo dare segnali chiari alle famiglie. Da noi l'obbligo rimane per tutte le vaccinazioni".