Ama, Bagnacani non si presenta in commissione Trasparenza: "Esposto in Procura"

Dopo l'attrito istituzionale con vertici Acea, la commissione Trasparenza presieduta dal consigliere dem Marco Palumbo si è ritrovata questa mattina di fronte alla poltrona vuota lasciata dal presidente di Ama. Per le 11.30, infatti, nelle stanze dei gruppi consiliari di via del Tritone 142, era in programma un'audizione di Lorenzo Bagnacani. "Ma ci ha comunicato alle 10.10 che non sarebbe venuto" ha spiegato ai presenti Palumbo. "Già quattro volte Bagnacani ha annullato convocazioni già concordate con la commissione. Ho i documenti per dimostrarlo".

L'irritazione verso un atteggiamento "irrispettoso per i presenti e per tutti i romani", l'accusa espressa a più riprese, è palpabile anche tra i consiglieri presenti, pronti a prendere provvedimenti. "Convocheremo una commissione direttamente presso la sede di Ama in via Calderon della Barca" la decisione annunciata da Palumbo. "Inviamo una comunicazione immediata alla sindaca Virginia Raggi per metterla al corrente dell'accaduto" la proposta di Svetlana Celli della Lista Civica. Davide Bordoni di Forza Italia annuncia "un esposto alla Procura ed al Prefetto per eventuali omissioni d'atti d'ufficio". Spiega il consigliere d'opposizione: " E' un atteggiamento che lede le prerogative dei consiglieri. Ho acquisito dalla segreteria del presidente della commissione Trasparenza e Garanzia tutte le mail inviate nelle quali si richiedeva espressamente la presenza dell'amministratore, parliamo di luglio, ottobre e adesso a gennaio".

All'ordine del giorno, tra gli altri, l'assetto del consiglio di amministrazione, che dopo le dimissioni di Stefano Bina è rimasta senza direttore generale, il piano industriale, il tritovagliatore di Rocca Cencia, le domus ecologiche. Presente in commissione anche i presidente del Dipartimento Ambiente, Pasquale Pelusi.