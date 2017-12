Blitz di Azione Frontale, un presepe sotto Spelacchio: "E' il vero simbolo del Natale"

Un presepe sotto l'ormai celebre Spelacchio firmato dal movimento neofascista, ultracattolico, Azione Frontale. "Ribadiamo che è il presepe il vero simbolo del Natale - scrivono su Facebook i militanti che hanno rivendicato il blitz notturno - e che saremo sempre in prima linea a sfidare come oggi tutte le amministrazioni che non metteranno al centro della loro azione di governo il rispetto verso i veri valori".

"L'amministrazione comunale si commenta da sola - si legge sul post - la storia dell'albero di Natale è solo l'ultima delle tante nefandezze e figuracce che continuano a far fare a tutti noi cittadini". Il riferimento come ovvio è al famoso abete rosso di piazza Venezia, morto prima di arrivare al giorno di Natale, salito agli onori delle cronache per l'aspetto tristanzuolo, i rami spogli, gli aghi caduti e gli sfottò del web.