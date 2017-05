Abbonamenti Metrebus e car sharing: 30 premiati per l'iniziativa 'Come ti muovi?'

Sono stati premiati con 30 abbonamenti, 10 per il Metrebus e 20 per il car sharing comunale. Sono 30 i vincitori tra coloro che hanno partecipato all'iniziativa 'Come ti muovi?', un progetto lanciato a metà novembre dall'Agenzia Roma servizi per la Mobilità e da Roma Capitale per capire quali sono i percorsi quotidiani dei cittadini e i loro mezzi di trasporto. Un progetto pensato per fornire informazioni utili ad una migliore pianificazione dei percorsi del trasporto pubblico di superficie. In totale hanno partecipato all'iniziativa circa 13.000 romani, il 77% dei quali compresi in una fascia d'eta' tra i 25 e i 64 anni.

Dopo un giro sullo storico Ristotram, da Porta Maggiore alla Piramide, le card sono state donate dall'assessore comunale ai Trasporti, Linda Meleo, e dal presidente della commissione capitolina Mobilita', Enrico Stefano. "Riteniamo questa iniziativa molto importante" ha commentato Meleo. "Migliaia di romani ci hanno dato informazioni utili sui tracciati e i percorsi usati più di frequente. E questo sarà fondamentale per poter programmare il servizio".