Il tour del Prefetto nei municipi, si parte da Tor Bella Monaca: "Quello delle periferie è un problema serio"

Un tour dei municipi per conoscere la Capitale. Il nuovo prefetto Gerarda Pantalone parte dal VI municipio per la sua mappatura dei territori romani. "E' un territorio affollatissimo con tantissimi abitanti. Tra i problemi principali le strutture, i servizi e la sicurezza. Inoltre è noto a tutti come circoli un po' di droga di troppo" ha detto a Tor Bella Monaca, nella sede del municipio per presiedere l'osservatorio territoriale per la sicurezza.

"Sono qui oggi per fare conoscenza con un territorio cosí vasto, così eterogeneo e diverso - ha sottolineato - il mio desiderio è quello di essere vicino alle istituzioni locali e ai cittadini. Sono venuta per conoscere le problematiche". Quello di oggi è il primo di una serie di appuntamenti programmati dal prefetto nei vari municipi della Capitale. "Andrò in tutti i municipi compatibilmente con le esigenze di ufficio" ha sottolineato ancora Pantalone.

"Ho voluto cominciare con un municipio non del Centro storico, non perché lì non ci siano problematiche da risolvere, ma per portare la vicinanza dello Stato ai territori e alle periferie. Quello delle periferie, lo sappiamo tutti, è un problema molto serio e importante e quindi cominciamo da qui". E alla domanda di un giornalista, che le ha chiesto se non ci fosse l'intenzione di incrementare la sorveglianza con le telecamere nel VI municipio, Pantalone ha risposto: "Prima si analizza e discute e poi possiamo parlare di soluzioni. E' chiaro - ha aggiunto - che l'impegno di tutte le istituzioni è per migliori condizioni di vita e per la sicurezza dei cittadini".