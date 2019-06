L'augurio di morte a Raggi dai paladini dei sampietrini. Il M5s insorge: "Vigliacchi e bufalari"

"Trastevere. Grazie Virginia per la tua continua opera di distruzione di Roma. Che tu sia maledetta, attendiamo il tuo decesso". Il post è comparso sulla pagina Facebook "Li sampietrini nun se toccano". Circa 1500 fan. Ma stavolta, tra le tante denunce sulle pessime condizioni delle strade di Roma, il messaggio non è passato inosservato. Decine i commenti a difesa della sindaca, e immediata la reazione dei consiglieri M5s.

"Attacchi squallidi ai danni della Sindaca di Roma. Da una pagina Fb insultano e augurano la morte a Virginia Raggi, nascondendo la loro vera identità" si legge in un lungo posto sul gruppo del Movimento Cinque Stelle Roma. Che non solo condanna l'augurio quanto meno inopportuno diretto alla prima cittadina. Ma fanno anche notare che la responsabilità non è dell'amministrazione comunale, ma, se c'è, del I municipio a tradizione Pd.

"Per questi leoni da tastiera la Sindaca sarebbe responsabile dei lavori di una ditta di sottoservizi che ha steso l’asfalto in una via del centro città, invece di riposizionare i sanpietrini. Se fosse un esempio di cattiva gestione hanno sbagliato interlocutore: i lavori sono in capo al I Municipio, bandiera PD. Competenza PD".

Detto questo, "se, come probabile, non c’è nulla di irregolare, gli autori di questa pagina non conoscono nemmeno il protocollo che prevede la stesura di uno strato di asfalto provvisorio per la messa in sicurezza e, al termine del lotto dei lavori, il ricollocamento a opera d'arte dei sanpietrini".