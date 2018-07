Porta a porta, il Conai premia Roma. Ma anche se stesso

La notizia è di quelle positive: Roma è stata premiata con una 'menzione speciale' dal Consorzio nazionale imballaggi (Conai) e da Legambiente per il nuovo modello di raccolta differenziata nei municipi VI e X. Peccato però che nel riportarla ci si sia dimenticati di un piccolo particolare: il progetto è stato elaborato proprio insieme al Conai che a gennaio ha firmato con Ama un protocollo d’intesa. Era il 17 gennaio scorso. Nel riportare la conferenza stampa per la firma del documento nella sala della Protomoteca in Campidoglio Romatoday titolava: “Rifiuti, Raggi spinge sulla differenziata: in aiuto di Roma arriva il Conai”.

Il supporto non è solo di natura teorica. Il consorzio, da protocollo, ha il compito di coordinare la fase di start up del servizio e della progettazione della campagna di informazione e sensibilizzazione degli utenti. Non solo. Dovrebbe assicurare il ritiro degli imballaggi. Un ruolo attivo dunque.

Venerdì il Conai ha così premiato un progetto al quale sta partecipando attivamente. Inutile provare a immaginare l’ironia di Beppe Grillo se fosse accaduto con un’altra amministrazione. La notizia è invece stata rilanciata sul suo blog direttamente dalla pagina Facebook dell’assessora all’Ambiente Pinuccia Montanari. "Ora si vede la differenza" le parole del comico genovese. Anche Montanari nella nota non fa alcun riferimento al ruolo del Conai nell’elaborazione del progetto: “Si tratta di un riconoscimento importante e gradito per il grande lavoro che stiamo sviluppando con Ama e con i municipi per attuare l'indirizzo politico dell'amministrazione capitolina”.