Porta Metronia, il progetto: strisce e luci a led per l'incrocio di via dell'Amba Aradam

Via dell'Amba Aradam, qualcosa si muove. Ad un anno dall'incidente costato la vita alla giovanissima Alice Galli, dopo le proteste e le accuse di comitati cittadini e di associazioni che si occupano di sicurezza stradale, il Comune ha deciso di intervenire per la messa in sicurezza dell’incrocio Porta Metronia-via dell’Amba Aradam. Ieri mattina nella riunione a cui erano presenti l’Assessorato alla Città in Movimento, il Dipartimento Mobilità e Trasporti, la Sovrintendenza capitolina e Roma Servizi per la Mobilità si è deciso di adottare una serie di importanti misure.

Il piano prevede la sperimentazione di strisce pedonali con led e illuminazione dedicata per l’attraversamento in sicurezza, nuova segnaletica e impianti semaforici aggiuntivi, il prolungamento dell’isola pedonale in corrispondenza della fermata bus e l’ampliamento di due isole di traffico. Con la Consulta Cittadina Sicurezza Stradale, Mobilità Dolce e Sostenibilità è stato dato il via a un tavolo permanente per concordare progetti comuni e intensificare le campagne informative sul territorio, anche grazie al supporto della Polizia di Roma Capitale, l’Arma dei Carabinieri, enti e organizzazioni.

"Nella prossima variazione di Bilancio abbiamo previsto risorse da destinare alla sperimentazione. Roma Servizi per la Mobilità consegnerà entro un mese il progetto esecutivo e poi potrà essere bandita la gara, necessaria all’avvio dei lavori", dichiara l’assessora alla Città in Movimento, Linda Meleo.

"Un gruppo di lavoro – prosegue Meleo - per condividere gli interventi di controllo sul territorio. La Consulta ha prodotto 101 progetti che l’Amministrazione ha visionato e valutato. A oggi sono state destinate risorse per attuare nuovi impianti semaforici, attraversamenti pedonali e segnaletica. Il tavolo istituito punta a rafforzare le attività congiunte, attuando controlli mirati".