Rifiuti, stop al "porta a porta" in alcuni quartieri. Ama: "No passo indietro, servizio rimodulato" 

A Colli Aniene in IV municipio, al Torrino in IX, o in tutte quelle zone di Roma dove la conformazione urbanistica, la densità abitativa o vari altri fattori logistici testati non lo permettono, si torna alla raccolta dei rifiuti stradale. Cassonetti e non più porta a porta. Lo dice Ama, chiarendo però che non si tratta di un "passo indietro" rispetto ai piani ma semplicemente di una "rimodulazione mirata in zone specifiche della città" dove appunto la raccolta a domicilio si è rivelata fallimentare.

Qualche esempio di ostacolo? "La presenza in taluni edifici e condomìni - spiega l'azienda - di rampe di scale, accessi interrati, e lunghi percorsi di trascinamento dei bidoncini che rendono difficili e gravose le operazioni di prelievo dei rifiuti".

Da qui la decisione in zone di questo tipo di integrare o sostituire il porta a porta con la vecchia raccolta stradale, in realtà già anticipata a inizio anno dal direttore delle Risorse Umane dell'azienda, Marcello Bronzetti, convocato in commissione Trasparenza: "Si sta facendo una rivalutazione delle zone servite col porta a porta perchè magari ci sono alcune che poco si prestano" spiegava lo scorso gennaio.

Stop al "porta a porta" per i negozi

Un nuovo assetto che riguarda anche il porta a porta delle utenze non domestiche ma per ben altre ragioni. Qui il servizio appaltato a terzi si è rivelato un flop totale. Parte dei lotti è scaduta a fine aprile, ma ora Ama starebbe optando per una internalizzazione del servizio e ritorno alla raccolta stradale, come comunicato in una lettera che l'amministratore unico Stefano Zaghis ha inviato alle aziende affidatarie.