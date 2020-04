Porta a porta negozi, parte del servizio tornerà ad Ama: "A rischio il posto per 270 lavoratori" 

Un altro scontro in Ama tra vertici e sigle sindacali. Dopo le tensioni intorno all'applicazione delle misure di sicurezza anti coronavirus, e le polemiche sugli aumenti di stipendio ai dirigenti, stavolta al centro del braccio di ferro c'è l'appalto per le utenze non domestiche, la raccolta dei rifiuti a negozianti, grandi uffici, scuole, ospedali, da parte di aziende esterne che hanno ricevuto il servizio di affidamento in subappalto.

Il bando è in scadenza a fine aprile, il Campidoglio ha annunciato di essere a lavoro per il nuovo bando e ha intanto prorogato il vecchio, ma una parte di lotti verrà reinternalizzata. Ama ha comunicato che da inizio maggio (per il periodo di proroga nelle more del nuovo bando) il servizio svolto in quattro lotti dall'associazione temporanea di impresa con capofila Roma Multiservizi, controllata di Ama, verrà reinternalizzato. Tornerà a essere gestito da Ama stessa. A rischiare il posto di lavoro però ci sono 270 lavoratori.

"Avrebbe un senso se ci fossero le assunzioni e un piano di riorganizzazione dei servizi" tuonano Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel. "Ma al momento la sola certezza è che Roma Multiservizi, controllata di AMA Spa, ha ricattato una città, ha partecipato a un appalto al massimo ribasso, ha tentato di non applicare il contratto di settore e poi ha abbandonato un appalto in barba alle norme. Tutto nel silenzio dell'azienda e di Roma Capitale. La Sindaca Raggi spieghi come mai si avallano licenziamenti senza battere un colpo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Chiederemo un incontro alla Sindaca, anche alla luce delle ultime assunzioni di dirigenti e quadri, fatte di nascosto, come gli aumenti di stipendio, e in violazione del contratto e degli accordi sindacali. È tempo - concludono i sindacati - che qualcuno si prenda le proprie responsabilità".