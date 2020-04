Metro C, al Colosseo una passerella pedonale per lo scambio con la linea B. Talpe ancora ferme ai Fori 

Una passerella pedonale collegherà le fermate delle metro B e C al Colosseo. Gli operai stanno lavorando senza sosta in una Roma deserta. E proprio in queste ore è partita la posa delle prime pietre, quelle che comporranno le travi di sostegno del ponticello, collocato subito sotto il livello dell'asfalto, indispensabile per passare da una linea all'altra attraversando i binari.

"I lavori non si sono mai fermati - commenta l'assessore ai Trasporti Pietro Calabrese - le opere strategiche vanno avanti, grazie all'impegno di tanti lavoratori il cui ruolo è decisivo, soprattutto ora".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Restano però ferme Shira e Filippa, le talpe d'acciaio che stanno scavando il tunnel della metro C verso piazza Venezia, bloccate a metà strada tra il Colosseo e i Fori Imperiali, per l'ennesima volta e per l'ennesimo pasticcio burocratico. Due settimane fa l'ultima allerta lanciata dal contraente generale Metro C ma ancora la questione non è stata risolta.

I fondi sono stati stanziati, come stabilito dalla delibera Cipe pubblicata in Gazzetta ufficiale il 20 marzo: 10 milioni di euro arrivati dal Mit (Ministero dei trasporti) per coprire i costi degli scavi. Manca però la firma sugli atti finali del procedimento dagli uffici del dipartimento Trasporti. E la normativa prevede che sia il soggetto aggiudicatore a disporre le ultime carte che permettono di proseguire con il cantiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul punto l'assessore Calabrese assicura che l'iter verrà sbloccato a breve: "Stiamo completando gli atti amministrativi".