Due milioni di euro per la sicurezza stradale: lavori dal ponte Pasa al viadotto della Magliana

Il ponte sul Tevere a Tor di Quinto, il ponte Pasa, la galleria Giovanni XIII e un tratto del viadotto della Magliana. Sono quattro gli interventi che beneficeranno dei due milioni di euro a bilancio per la manutenzione straordinaria di cavalcavia, ponti, viadotti e gallerie. A stabilirli il dipartimento Simu che li ha illustrati oggi durante la commissione Lavori Pubblici in via Petroselli.

Per il primo sono previsti 800mila euro, serviranno per la sostituzione di giunti ammalorati e per l'impermeabilizzazione della struttura. Per il ponte Principe Amedeo Savoia Aosta (noto con l'acronimo di Pasa), dove da venti giorni è interdetta la circolazione ai mezzi pesanti per ragioni di sicurezza, si interverrà su un dissesto individuato nella chiave di un archetto secondario, con spesa prevista di 450 mila euro.

La galleria Giovanni XXIII invece beneficerà invece di un intervento sui chiusini che non sono in quota e creano pericolosi gradini specie per gli automobilisti, ma anche di un restlying complessivo con particolare attenzione alla nuova segnaletica e alla sostituzione dei pannelli interni. Somma per gli interventi circa 375mila euro. Da Roma nord al viadotto della Magliana, quarta struttura che nel tratto finale di 150 metri verso Fiumicino potrà contare su altri 375mila euro per la messa in sicurezza dei guard rail.

"La scelta è ricaduta su strutture che necessitano di più garanzie di sicurezza specie per i carichi ingenti di traffico che devono sostenere ogni giorno" ha spiegato l'ingegner Fabio Pacciani, del dipartimento Lavori pubblici. "Una goccia nel mare rispetto alle enormi esigenze rilevate sulle infrastrutturali stradali".