Ponte della Magliana sorvegliato speciale, il Campidoglio: "Lavori di manuntezione per 2 milioni di euro"

Il Ponte della Magliana sorvegliato speciale. Dopo i fatti di Genova, gli occhi sono puntati sull'attraversamento che collega Pian due Torri, alla Magliana, via del Cappellaccio, all'Eur. Da mesi la struttura è segnalata come a rischio e negli ultimi giorni, complice il crollo del Ponte Morandi, gli allarmi si sono susseguiti. Cosa sta facendo il Campidoglio? Le dichiarazioni di Salvini di ieri hanno creato ulteriore confusione e la nota di Palazzo Senatorio di ieri prova a fare ordine.

Innanzitutto va specificata una cosa. Il Ponte della Magliana non è quello costruito da Morandi. L'opera di Morandi si trova sempre sulla Roma Fiumicino, di fatto sull'autostrada A91, Roma Fiumicino, ed è di competenza dell'Anas. Pur attenzionato, non è stato oggetto nei mesi scorsi di allarmi. Al contrario del Ponte della Magliana. Ed era questo, e non il viadotto Morandi, quello a cui faceva ieri riferimento Salvini.

E sul Ponte della Magliana il Campidoglio ieri in serata ha voluto specificare alcune, sottolineando innanzitutto come "così come gli altri ponti della Capitale, è sottoposto a periodica attività di sorveglianza prevista dagli appalti dedicati".

"Nei prossimi giorni", prosegue la nota, "si terrà in Campidoglio una riunione, indetta dalla Sindaca Virginia Raggi, per aggiornamenti e approfondimenti sul tema della sicurezza dei ponti stradali, con particolare attenzione allo stato del Ponte della Magliana e all’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria che, per un valore di 2 milioni di euro, sono già stati inseriti nel bilancio 2018".

Il Ponte della Magliana è da diversi mesi oggetto di verifiche e approfondimenti: a novembre 2017 è stata commissionata allo studio di ingegneria, il cui responsabile è il professor Franco Braga, una analisi sullo stato di conservazione del ponte della Magliana. Le indagini, concluse nel febbraio del 2018 con una dettagliata relazione, "hanno evidenziato" così sintetizza il Preside della Facoltà di ingegneria civile e industriale de La Sapienza, professor D’Andrea, "alcune necessità di manutenzione, ma hanno permesso di escludere i rischi di crollo ventilati a più riprese in alcuni ambienti giornalistici, tecnici o imprenditoriali". L’indagine infatti indica una serie di interventi di manutenzione straordinaria recepiti nel piano delle opere pubbliche 2018-20 da Roma Capitale.

Inoltre una serie di rilievi, indagini e prove sui materiali a supporto dello studio stesso ed attività manutentive sulle strutture secondarie (passerelle di ispezione e piste ciclo-pedonali) trovano risposta nei lavori di manutenzione realizzati nella primavera.

Il Campidoglio specifica che "interventi da tempo programmati sulle barriere di sicurezza e la segnaletica riguarderanno invece il Viadotto della Magliana e prevedono chiusure temporanee nei giorni a venire. Le determinazioni e le azioni poste in essere da Roma Capitale sono state comunicate dal Dipartimento SIMU alla prefettura e ai vigili del fuoco il 24 aprile scorso".