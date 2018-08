Ponte della Magliana, Salvini: "A febbraio riscontrate problematiche, chiederò relazione al Comune"

Il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervistato nel corso della trasmissione "Agorà" su Rai3, ha parlato del ponte della Magliana, affermando che nel corso del sopralluogo dei Vigili del Fuoco svoltosi lo scorso febbraio, erano state riscontrate problematiche.

Ricordiamo che dopo la relazione risalente allo scorso inverno da parte dell'ingegner Calzona, nell'opinione pubblica erano sorti dubbi circa la manutenzione dell'importante infrastruttura cittadina. Nel pomeriggio del 16 agosto scorso, il Campidoglio ha diffuso la seguente comunicazione: "L’Amministrazione capitolina per il ponte della Magliana ha stanziato a Bilancio 2018 oltre 2 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per la sicurezza dei 400 ponti di Roma Capitale l’Amministrazione esegue un regolare monitoraggio".

Cosa ha detto Salvini in tv sul ponte

In tv il ministro racconta: "Su questo ponte mi ero già mosso gualche settimana fa, quindi sono andato a ribeccarmi il sopralluogo dei Vigili del Fuoco di febbraio. Avevano riscontrato alcune problematiche, alcuni stati di ammaloramento. Poi avevano segnalato alla struttura comunale competente che si era mossa nel mese di aprile, quindi prima di quel che abbiamo vissuto. Adesso mi farò mandare una relazione su cosa il Comune ha deciso di fare".

Il ponte della Magliana era uno dei più "attenzionati", come conferma Salvini: "Era una delle tante opere a cui avevamo dato un occhio prima che succedesse quello che purtroppo è successo. Ringrazio i tanti sindaci, comitati, cittadini, associazioni, uomini delle forze dell'ordine che hanno inviate foto, segnalazioni, video che nel 99% dei casi si rivelano un eccesso di zelo, ma nell'1% meritano qualche approfondimento in più. Meglio fare un controllo in più che uno in meno".