Tivoli, inaugurato il Ponte degli Acquedotti: l'opera è costata 9 milioni di euro

Un'opera a lungo attesa. Un'infrastruttura in grado di rilanciare il turismo di Tivoli, preservando antichi reperti archeologici. E' finalmente stato completato ed inaugurato il ponte degli Acquedotti.

L'attesa apertura

"E' un ponte che cambia il volto e la viabilità ad una città bellissima come Tivoli. Un atto dovuto perché qui c'è un immenso patrimonio che ci lascia in eredità la storia'' ha dichiarato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, inaugurando l'infrastruttura finanziata dalla Regione con quasi 9 milioni di euro.

La finalità del ponte

Il ponte degli Acquedotti, lungo 143 metri, dotato di sorgenti luminose a led e d'imponenti pilastri, risponde a precise esigenze. E' stato realizzato per snellire il traffico e migliorare la sicurezza stradale in un'area caratterizzata da antichi reperti. La presenza di manufatti risalenti sia all'epoca romana che alla seconda metà del XVIII secolo, era causa di tre restringimenti di carreggiata.

Le modifiche alla viabilità

La viabilità sarà ora predisposta su due corsie in direzione Tivoli in modo da consentire ai veicoli provenienti dall'autostrada di proseguire verso il centro storico o di dirigersi verso il quartiere degli Arci. La corsia interna invece permette uno scambio di flusso con i veicoli che, provenienti da Arci, devono dirigersi in direzione del centro storico. In futuro, grazie ad altri lavori sempre finanziati dalla Regione, il ponte sarà reso a doppio senso di marcia, per ridurre ulteriormente il traffico veicolare in prossimità degli acquedotti romani.

Obiettivo principale dell'infrastruttura è quello di migliorare la viabilità lungo la strada provinciale 33- Empolitana nel tratto compresto tra la città Tiburtina e lo svincolo autostradale 'Castel Madama', ad oggi il principale accesso a Tivoli. "Era un'opera attesa dai cittadini da tantissimi anni. Tutto è cominciato quando ero presidente in Provincia, poi in Regione l'abbiamo totalmente finanziata – ricorda Zingaretti – È un segnale che vogliamo dare a tutti i cittadini. Quando c'è la volontà le cose possono cambiare. E in meglio. Come accaduto con questa infrastruttura utile a rilanciare il turismo a Tivoli''.