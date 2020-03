Ponte sull’Aniene, Conca d’Oro e Sacco Pastore più “vicine”: la Soprintendenza dice sì all’opera

“Il ponte ciclopedonale sull’Aniene si farà”. Ad annunciarlo la Sindaca di Roma, Virginia Raggi. La Soprintendenza statale alle Belle Arti ha dato parere favorevole al progetto.

Ponte ciclopedonale sull’Aniene

Un’opera accessoria legata alla realizzazione della metro B1 che quel quadrante della città attende da quasi dieci anni per liberarsi di parte del traffico da e verso l’ex capolinea della B1: il ponte ciclopedonale rappresenterebbe infatti la connessione diretta tra i quartieri di Sacco Pastore e Conca d’Oro, vicinissimi in linea d’aria ma separati dalla barriera naturale costituita dall’Aniene.

Sebbene annunciata nel 2012 e finanziata da Roma Capitale con tre milioni e mezzo di euro del ponte ciclopedonale non è stata mai posta nemmeno la prima pietra: a mancare il parere della Soprintendenza e il bando di gara per affidare progetto esecutivo e realizzazione. Nel mezzo anche la crisi di Roma Metropolitane, la stazione appaltante messa in liquidazione.

Il sì della Soprintendenza al ponte sull’Aniene

Con il sì delle Belle Arti si compie però un passo in avanti: Sacco Pastore e Conca d’Oro si “avvicinano”.

“Dopo ritardi, ricorsi, rinvii e progetti sbagliati i cittadini e residenti della zona di Montesacro avranno quindi a disposizione una passerella da percorrere in bici o a piedi per raggiungere la stazione metro" – ha scritto Raggi sul proprio profilo Facebook.

Una buona notizia per il Municipio III che proprio nei mesi scorsi aveva avviato una raccolta firme per chiedere la realizzazione dell’opera: oltre mille le adesioni in appena tre settimane. “Un’opera fondamentale per il miglioramento della vita di due quartieri, Sacco Pastore e Conca D’Oro, e dell’intero municipio” – aveva sottolineato Matteo Zocchi, consigliere della lista civica Giovanni Caudo.