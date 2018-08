Palestre, sauna e bagno turco: nasce il polo benessere alla casa di riposo Roma 3 

Attività sportive, ricreative e di socialità “finalizzate ad un invecchiamento attivo”: è questo l’obiettivo che l’amministrazione capitolina si propone di realizzare all’interno della struttura residenziale per anziani di via Gioacchino Ventura. Dal Campidoglio il via ad una procedura a evidenza pubblica per la gestione degli spazi di “Roma 3”.

Palestre, sauna e attività amatoriali

Si chiamerà “Polo benessere e salute per tutti” il nuovo centro di via Ventura. Si tratta di uno “spazio privilegiato” per la salute e il benessere degli anziani con attività motorie adattate, singole e di gruppo, partecipazione ad eventi e manifestazioni sportive e amatoriali, iniziative di informazione e prevenzione con la partecipazione di persone presenti presso le strutture residenziali per anziani di Roma Capitale e presso i centri Alzheimer del territorio. Il complesso è dotato di due palestre polifunzionali comprensive di sauna e bagno turco e due piscine scoperte. La struttura si collocherà nella rete dei servizi territoriali, è prevista l’articolazione di programmi di ricerca scientifica e collaborazioni con Istituti Universitari, per la tutela della persona anziana

"Luogo di aggregazione che punta alla cultura del benessere"

“Stiamo realizzando una serie di azioni che promuovano e sostengano una diversa concezione dell’invecchiamento, valorizzando la qualità della vita e il mantenimento dell’autonomia, puntando sulle occasioni di condivisione intergenerazionale e su un forte legame con i territori. Il Polo rappresenterà un luogo di aggregazione in cui la cultura del benessere ispirerà ogni iniziativa”, ha spiegato l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre.