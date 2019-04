Sanità, al Policlinico di Tor Vergata la prima Tac Revolution d'Italia

Arriva al Policlinico di Tor Vergata la prima Tac Revolution d'Italia, il sistema di radiografia computerizzata più evoluto disponibile sul mercato. A inaugurarla ieri mattina, 1 aprile, l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato, alla presenza della direttrice generale della struttura ospedaliera, Tiziana Frittelli, e del Rettore dell'Università di Tor Vergata, Giuseppe Novelli.

La macchina è dotata di 'Spectral Imaging', una tecnica che consente la caratterizzazione dei tessuti corporei normali e patologici con significativi vantaggi clinici sia nelle malattie oncologiche che in quelle cerebrovascolari. La TC è inoltre dotata di un nuovo iniettore in grado di minimizzare i rischi da rottura del vaso durante l’iniezione del mezzo di contrasto che sarà scaldato fino ad arrivare a temperatura corporea per ridurre il disagio del paziente.

Sempre con l'attenzione rivolta all'aspetto psicologico, la sala è stata decorata con una gigantografia del Parco degli Acquedotti per ricreare uno scenario suggestivo rendendo l'ambiente più confortevole e in grado di ridurre l'ansia del paziente con una sedazione naturale. "Un dettaglio importante considerati i numeri dello screening radiologico del Policlinico Tor Vergata" ha sottolineato Frittelli "dove nel 2018 sono stati studiati con la Tac 30.118 pazienti, per un totale di 43.211 prestazioni, e con la Risonanza magnetica 9.771 pazienti, per un totale di 11.371 prestazioni".

L'assessore alla Sanità D'Amato ha spiegato: "Noi abbiamo bisogno di un Policlinico Tor Vergata forte. Oggi le condizioni ci sono, perché la Regione Lazio ha messo a posto i conti. Siamo tornati a investire nel personale, ci sono oltre 300 procedure concorsuali, e nelle nuove tecnologie. In cantiere ci sono circa 200 milioni di euro destinati al rinnovo del parco tecnologico. Dunque gli elementi per essere ancora più forti ci sono tutti".