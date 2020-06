Grillini contro Lega e FdI: "In piazza senza distanze. Slitti Consiglio e destra romana si metta in quarantena"

La ripartenza del Consiglio comunale in presenza potrebbe slittare. Tutta colpa, questa l'accusa, di chi ha preso parte alla manifestazione della destra romana il 2 giugno. Un assembramento con tutti i crismi quello andato in scena in via del Corso, in occasione della festa della Repubblica, che ora potrebbe costare caro alla partecipazione attiva in aula (prevista dal 9 giugno dopo tre mesi di modalità video) invocata a più riprese dagli stessi consiglieri di centro destra.

"Sono degli irresponsabili" tuona il capogruppo M5s Giuliano Pacetti scagliandosi contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni, i due leader organizzatori della mobilitazione. E contro i loro rappresentanti sul territorio."Agli assembramenti incontrollati hanno partecipato consiglieri comunali e municipali della destra romana. Non hanno rispettato la legge e ora hanno maggiori possibilità di essere contagiati e quindi pericolosi per i loro familiari e per i cittadini tutti".

Il riferimento è ai leghisti Maurizio Politi, capogruppo, e Davide Bordoni, e ai consiglieri di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, capogruppo, Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni. Tutti in piazza contro il governo Conte muniti di mascherina rigorosamente "tricolore". In diversi però, tra i partecipanti, la mascherina non l'avevano proprio o la portavano abbassata. Lo stesso Matteo Salvini è finito al centro delle polemiche per essersi prestato ai classici selfie con i fan senza coprirsi il volto, come vorrebbero le misure anti covid ancora in vigore.

Da qui la richiesta scritta di Pacetti, diretta al presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito. "Dopo questa eccessiva vicinanza fisica, con selfie e mascherine rigorosamente abbassate, la destra deve mettersi in quarantena" spiega il pentastellato. "Sono possibili portatori di virus e non possiamo mettere a rischio la nostra salute e quella delle nostre famiglie per degli irresponsabili. Non possiamo che rimandare le sedute in presenza fisica dell'Assemblea capitolina. Si può essere più stupidi?".