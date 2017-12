Pasticcio Atac, a rischio il potenziamento del servizio nella notte di Capodanno

Il potenziamento del servizio pubblico nella notte di Capodanno è a forte rischio. E' l'effetto della trattativa saltata tra Atac e sindacati, con questi ultimi che, al termine dell'ennesimo incontro, hanno formalmente "diffidato l'azienda dall'applicazione di turni di servizio non concordati".

Cosa significa in termini pratici? Che le sigle sindacali FAISA CISAL, FILT CGIL e FILT CISL e UIL non si assumono responsabilità relativamente ad eventuali mancati servizi della notte del 31 dicembre. "Ad oggi", riferiscono fonti sindacali a RomaToday, "molti turni sono scoperti e non essendoci un accordo sia organizzativo sia in termini economici, da parte nostra non esistono le condizioni per firmare un documento".

Tavolo saltato quindi. L'azienda proponeva di ripetere l'accordo dello scorso anno "che però", spiega Roberto Ricci della Cisl, "è unico e irripetibile, come messo nero su bianco dalla stessa azienda lo scorso anno. Laddove applicato può essere oggetto di azioni legali da parte nostra". Da qui la decisione di diffidare Atac. Dal canto suo per provare a salvare il salvabile l'azienda starebbe procedendo a contrattazioni individuali, per vedere insomma chi ci sta alle condizioni proposte. Nei fatti però è altamente probabile che non ci siano le condizioni per mettere in atto il servizio comunicato ancora prima di Natale.

In particolare questo quanto programmato da Atac. Per quanto riguarda bus, filobus e tram, domenica 31 dicembre il servizio garantito sarà quello festivo, con ultime corse dai capolinea alle ore 21. Sospeso, nella notte tra il 31 e l'1, il servizio dei bus notturni. Sulla Termini-Centocelle, da Termini le corse dovrebbero essere garantite dalle 5,30 alle 21,30 mentre da Centocelle le partenze saranno dalle 5,03 alle 21,30. Sulla Roma-Civita-Viterbo, nella tratta urbana, da Flaminio corse dalle 5,50 alle 20,40; da Montebello partenze dalle 6,18 alle 21,08 (e non, come scritto erroneamente in un primo momento, dalle 8,45 alle 12.30). Sull'extraurbano, da Flaminio patenze dalle 7 alle 18,50; da Viterbo corse dalle 6,25 alle 17,42.

Qui le certezze.

Da qui in poi si passa al condizionale. Le metropolitane A, B, B1 e C, dovrebbero invece prolungare l'orario di servizio sino alle 2,30 della notte tra domenica 31 dicembre e lunedì Primo gennaio. Capitolo a parte la Roma Lido. Oggetto di polemiche negli ultimi giorni, ne era stato autorizzato il prolungamento all'ultimo su richiesta del Comune alla Regione. Con i sindacati ad oggi però non c'è stata in merito nessuna interlocuzione. Tradotto: nessuno sarà in servizio.

Scrivono i sindacati FAISA CISAL, FILT CGIL e FILT CISL e UIL: "Ci rammarica dover constatare la non volontà da parte della dirigenza di ATAC nel voler ricercare soluzione operative condivise con le lavoratrici e i lavoratori: Il continuo ricorso ad inauditi atti unilaterali, i quali continuano a colpire soltanto il mondo del lavoro e non chi realmente è il responsabile dell’implosione di ATAC. Il mancato rispetto dei ruoli, l’incapacità dell’attuale dirigenza (peraltro dimissionaria) di programmare ogni attività basilare per un’azienda di trasporto pubblico locale rischiano di indirizzare ATAC su percorsi operativi e gestionali incerti, se non avverrà immediatamente un’inversione di tendenza. Questo atteggiamento sta determinando un’inutile e non proficua gestione del delicato momento che ATAC sta attraversando.

Mentre questo accade, chi può abbandona la nave, altri invece tentano avanzamenti di carriera (leggasi ultime disposizioni gestionali) e molti continuano a spremere fino in fondo un frutto ormai ridotto a misero nocciolo (esternalizzazioni). È ora di mettere la parola fine a questo scempio. Il senso di responsabilità che caratterizza queste Organizzazioni non consente a nessuno di mancare di rispetto al mondo del lavoro, che già ha fornito il proprio contributo. Si intervenga nell’immediato per dotare ATAC di una dirigenza adeguata, nella speranza che il prossimo anno sia nettamente migliore di quello che sta per terminare".