Sgomberati da via Quintavalle, l'assessora Baldassarre: "Respinti i tentativi di accoglienza"

Prosegue la polemica a distanza tra gli sgomberati di via Quintavalle e l'amministrazione capitolina. Dopo le operazioni del 10 agosto, le famiglie si sono accampate sotto il portico della Basilica di Santi Apostoli. Per loro un ferragosto da accampati, ospitati nelle tende, assistiti da volontari e dalla chiesa. Un grido di disagio che abbiamo raccolto, raccontando quello che decine di famiglie stanno vivenda da ormai 10 giorni.

"L'amministrazione ci ha offerto solo la divisione dei nuclei familiari", è stata la denuncia dei movimenti per l'abitare, che raccontano come l'unico segnale lanciato dall'amministrazione sia stato uno stringato comunicato dell'assessore alle Politiche sociali, Laura Baldassarre. E proprio la Baldassarre ieri sulla sua pagina facebook ha ribadito la linea dell'amministrazione, dando indirettamente la colpa agli occupanti.

Secondo la responsabile delle politiche sociali "l'attenzione dell'Amministrazione per tutelare le persone in condizione di fragilità è massima. Gli operatori della Sala Operativa Sociale del Dipartimento Politiche Sociali sono al lavoro tutti i giorni, h24, per erogare sostegno e accoglienza nel circuito cittadino".

Quindi la Baldassarre punta il dito contro chi si oppone all'accesso degli operatori: "Purtroppo, in questi giorni, i diversi tentativi di accoglienza sono stati rifiutati ed è stato ostacolato l'accesso degli operatori sociali all'area. Ci auguriamo che venga consentito l'accesso al fine di monitorare e prendere in carico le situazioni di grave fragilità, come disabili, minorenni o in generale persone che hanno bisogno di assistenza o essere indirizzate ai servizi di Roma Capitale".