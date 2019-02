Campidoglio, è scontro tra il M5s e il Pd: "La maggioranza grillina minaccia la trasparenza"

La convocazione della commissione trasparenza sul Tmb Salario nel territorio del III Municipio accende la polemica in Campidoglio: scontro diretto tra M5s e PD. “La maggioranza minaccia la trasparenza” è l’accusa di Marco Palumbo, presidente di controllo e garanzia a cui segue la replica della consigliera grillina Sara Seccia: “Palumbo forza la mano”.

“Modi e luoghi delle convocazioni quantomeno irregolari” hanno fatto storcere il naso alla maggioranza grillina, indignata poi definitivamente dalla condivisione mediatica che Palumbo ha fatto della polemica. Già perché dopo aver ricevuto attraverso canali istituzionali “il mio parere avrebbe potuto semplicemente allinearsi con il dettato della norma invece ha ritenuto di fare comunicato stampa” ha fatto sapere Seccia attraverso la sua pagina Fb all’indomani della nota di Marco Palumbo. Nel lungo post la consigliera grillina fa riferimento anche all’articolo 97 del Regolamento del Consiglio Municipale che disciplina la commissione trasparenza.

E sulle competenze e sul ruolo dei lavori di commissione Marco Palumbo in una nota stampa aveva spiegato: “Esponenti della maggioranza si sono rivolti al Segretario generale reputando non sufficientemente dettagliati i termini della convocazione della commissione sul Tmb Salario e hanno contestato sia il merito dell'argomento, sia l'opportunita' di convocare una seduta sul tema nel territorio del III municipio”.

Ha specificato: “Secondo la maggioranza non rientrerebbero dunque nelle nostre competenze né l'argomento né il luogo ma la commissione agisce su impulso del territorio, sul Tmb Salario a tutt'oggi non ci sono risposte chiare e definitive e grazie al lavoro della commissione i cittadini hanno scoperto che i rifiuti ammassati nell'impianto di via Salaria erano 5.000 tonnellate e non 2000, e che i valori della diossina erano molto alti”. Palumbo ha concluso: “Il M5s minaccia il nostro lavoro, rivolga le proprie rimostranze alla giunta comunale che ha ignorato le richieste dei cittadini”.