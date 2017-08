Nomine in Giunta, elette M5S escluse dalla 'call' chiedono "gli atti"

Una richiesta di accesso agli atti indirizzata alla sindaca Virginia Raggi per "fare chiarezza" sul procedimento che ha portato alle ultime nomine capitoline. Ad averle mal digerite, tra le fila della base del Movimento cinque stelle romano, sono due consigliere elette nei municipi XII e XV, Francesca Benevento e Luisa Petruzzi, e un'attivista capitolina, Paola Giannone, che nella sua carriera pentastellata è stata coordinatrice di due tavoli tematici.

Vogliono vedere i fascicoli relativi alla 'call for interest' con la quale la sindaca ha deciso di sondare la base romana alla ricerca delle competenze adeguate per il ruolo di assessori ai Lavori Pubblici e Politiche Abitative e le manifestazioni di interesse, "con i relativi curriculum, professionali e di attivista M5S", inviate dalle neo assessore Margherita Gatta e Rosalba Castiglione.

Nella 'call', per la precisione, si specificava che la valutazione sarebbe stata a "insindacabile giudizio del gruppo di selezione", includendo tra le ipotesi anche quella di "non procedere alla selezione di alcun candidato" ma le consigliere spiegano: "Vogliamo solo verificare che i relativi curriculum siano rispondenti alle richieste indicate". Alla "necessità di trasparenza" ha contribuito la rettifica in merito al curriculum di Gatta diffusa mezzo stampa da Inarcassa. "Vogliamo solo capire come siano andate le cose" commenta Petruzzi che mesi fa, tra i tavoli degli attivisti, era stata data per favorita per la poltrona ai Lavori Pubblici. Per Castiglione invece l'interesse si concentra sull'appartenenza da attivista: "Era rivolto agli iscritti del movimento romano mentre lei è di Caltanissetta" specifica Giannone.