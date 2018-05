Pizzarotti a Roma rilancia il dialogo a sinistra: "Basta litigi, serve alternativa al populismo di M5s e Lega"

Federico Pizzarotti, il primo sindaco ad esser eletto tra le fila dei pentastellati, ha fatto tappa a Roma per presentare il suo nuovo partito: Italia in Comune. Al Caffè Letterario di Ostiense ha incontrato i primi cittadini di Cerveteri e Latina, insieme ai candidati alle elezioni municipali Caudo e Ciaccheri. Ne è derivato un dibattito, moderato dalla consigliera regionale Marta Bonafoni, incentrato sul tema della partecipazione.

L'alternativa da costruire

"Italia in Comune vuole essere un'alternativa chiara e netta ai populismi del Movimento e della Lega, un'alternativa che oggi non c'è o si dimostra estremamente debole". Nel corso della convention dedicata al nuovo partito, l'attuale sindaco di Parma ha ribadito due concetti: il primo è che "le forze alternative al populismo - ha spiegato Pizzarotti - non fanno altro che litigare al loro interno, come è avvenuto durante l'ultima direzione del Pd, e non si rendono conto che strada allarmante sta prendendo l'Italia. Non riescono a fare sintesi, non hanno una visione di futuro precisa". La seconda è che "è il tempo di scegliere da che parte stare e proporre un cammino all'Italia diverso da quello che esprimono Lega e 5 Stelle".

Un partito post-ideologico

Un cammino diverso che, stando alle parole dei presenti, va tracciato nel solco scavato dalla società civile. Cosa che non presuppone soltanto il superamento di alcuni steccati ideologici. Questo passo è già stato fatto proprio dai cinque stelle che "non seguono una linea politica, poichè l'unica linea che vale è quella che consente di andare a governare" ha puntualizzato il sindaco di Parma. E "poco importa se l'alleato sia la Lega o il PD".

Il dominio della logica burocratica

La proposta politica di Pizzarotti e del suo nuovo partito, sembra però distringuersi dal suo passato pentastellato soprattutto su un piano. La partecipazione. "Il MoVimento segue una logica burocratica perchè non ha mai elaborato un'idea politica di confronto e quindi di mediazione" ha ricordato il sindaco emiliano. Invece è proprio dal confronto che scaturisce un coinvolgimento reale. Cosa della quale il partito nato con i V-day, sembra disposto a fare a meno. Secondo Pizzarotti infatti il M5s non esibisce il dissenso perchè potrebbe mostrarsi come "l'ammissione di una debolezza nei confronti di un nemico". La gestione dei panni sporchi, quindi, rischia di ridursi ad una dialettica per gli addetti ai lavori. Un'operazione che gioco forza diventa poco includente.

La scommessa da vincere

La necessità di scommettere sulla partecipazione è stata invece colta da tutti i relatori che si sono dati appuntamento al Caffè Letterario. "Non abbiamo i poteri decisionali di un sindaco – ha premesso Ciaccheri, candidato alla presidenza del Municipio VIII – pertanto abbiamo bisogno di rompere l'isolamento, di dare spazio alle realtà locali che operano sul territorio". Un'operazione da fare "anche uscendo dai confini del municipio, per mettersi in rete con le esperienze civiche che si fanno portatrici di modelli politici alternativi". Il fine è quello di implementare buone pratiche. Ma anche, per dirla con le parole di Caudo, d'offrire una narrazione diversa a questa città". Perchè "parlarne male fa comodo a molti". A chi investe sul populismo in termini politici. Ma forse anche a chi è interessato, parafrasando l'ex assessore di Marino ora candidato alla presidenze del Municipio III, a mantenere Roma come fosse "un protettorato medioevale con tre o quattro imprese in grado di governare i flussi che vengono dallo Stato". A discapito dei cittadini. "Il bilancio di Roma gli destina 167 euro pro capite - ha ricordato Caudo - quello di Milano 1646". Dieci volte tanto. Un motivo in più per raccogliere l'invito del leader di "Italia in Comune": bisogna smettere di litigare.