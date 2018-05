Sicurezza stradale, indice contro l'amministrazione M5s: "Parla solo per slogan"

Prima le contestazioni ricevute da un ciclista all'aranciera di San Sisto. Poi le critiche incassate a colpi di comunicati stampa da associazioni e consiglieri di minoranza. L'ultima settimana, per l'assessora alla mobilità di Roma Capitale Linda Meleo, non è stata facile. A scatenare le proteste sono soprattutto gli scarsi provvedimenti intrapresi per migliorare la sicurezza stradale.

La sicurezza stradale

"Dal quartiere Africano alla Magliana passando per la Palmiro Togliatti, le pessime condizioni in termini di degrado e pericolosità delle corsie a due ruote continuano a mietere vittime che dovrebbero pesare sulla coscienza di una Amministrazione che, parla solo per slogan e si è rivelata incapace di gestire le problematiche e le emergenze di Roma" hanno commentato il Consigliere comunale Francesco Figliomeni (FdI) ed il dirigente di Forza Italia Marco Rollero. I due esponenti di centrodestra elencano anche tutta una serie di mancanze, dalle "segnaletiche inadeguate" al "fondo scivoloso di alcune ciclabili". Un problema che cozza contro il principio, anche giuridico, che impone all'amministrazione di "curare al massimo la regolarità delle superfici ciclabili per garantirne un agevole transito".

I fallimenti

Fausto Bonafaccia, presidente dell'associazioni BiciRoma arriva addirittura a suggerire le dimissioni della Meleo. All'assessora capitolina, secondo BiciRoma, farebbero capo una serie di responsabilità, dalla nomina del bike manager alla sua mancata sostituzione. Ma anche "per lo scempio fatto sotto il tunnel di Santa Bibiana" come anche "per la mancata attuazione del Piano Quadro Ciclabilità". Bonafaccia segnala anche "la mancata volontà di unire Roma al mare con il collegamento lungo il Tevere per il quale il progetto è pronto nei cassetti comunali". Un elenco corposo di "fallimenti"che, secondo Bici Roma, dovrebbero far riflettere l'assessora se sia il caso di continuare così.

L'aperta contestazione

Le critiche all'amministrazione pentastellata sono state mosse anche nel corso dell'appuntamento "Roma4life di primavera", svoltosi sabato 12 all'aranciera di San Sisto. Nel corso dell'incontro un ciclista si è presentato con uno striscione riportante l'indicazione "zona30".Con veemenza, rivolgendosi all'amministrazione ed all'Assessora Meleo, ha ricordato il problema dei tanti ciclisti morti nelle strade chiedendo un impegno, anche da parte della polizia locale, nel presidiare l'entrata e l'uscita dalle scuole. Raggiunto telefonicamente il ciclista ha spiegato le ragioni della sua preoccupazione. "Ho partecipato per tanti anni ai tavoli sulla sicurezza stradale che i vari sindaci, da Rutelli in poi, hanno attivato. Nel frattempo sono diventato papà, i miei figli sono cresciuti, e sono sempre più preoccupato perchè non vedo miglioramenti. Il numero degli incidenti stradali non è diminuito come d'altronde non è diminuita anche la quantità di auto in possesso dei romani". Un tema quest'ultimo ribadito anche nel corso della bicifestazione 2018, svoltasi il 28 aprile e partecipata anche dagli amministratori pentastellati.