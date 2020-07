Testaccio, vigili bocciano la pista ciclabile: pericolosa per i disabili che scendono dalle auto in sosta

Una ciclabile pericolosa, specialmente per un disabile che scenda da un'auto in sosta sui parcheggi progettati proprio a ridosso della pista. Un pò troppo a ridosso. È la Polizia locale a bocciare la bike lane fatta dal Comune di Roma sul lungotevere Aventino. Circa due chilometri di percorso da via Rubattino, a Testaccio, a largo Americo Petrucci, a Bocca della Verità, che violerebbe il Codice della strada.

Con una nota firmata dal I gruppo Trevi, che RomaToday ha potuto visionare, indirizzata ai dipartimenti Mobilità e Simu (Lavori pubblici) del Campidoglio si evidenziano alcune "criticità legate alla viabilità e alla circolazione ciclo-pedonale".

Dove il lungotevere incrocia ponte Sublicio, i posti per disabili sono troppo attaccati alla circolazione, sia dei veicoli che delle bici sulla ciclabile appunto. L'area di manovra per scendere e salire con una carrozzina è insufficiente. Tanto che gli stessi vigili suggeriscono di spostare gli stalli su piazza dell'Emporio. Ma insufficiente è anche l'angolo di visibilità in alcuni tratti curvilinei, e la segnaletica inadeguata.

"Dobbiamo bloccare i lavori" commenta il presidente della commissione Mobilità del I municipio, a guida Pd, Stefano Marin, dopo una seduta sul tema dove però si sono presentati solo i vigili urbani nonostante l'invito esteso anche a Roma Capitale. "Parliamo di una pista che viola il codice della strada, e mette a repentaglio la sicurezza dei disabili. che si ritroverebbero a scendere dalla macchina invadendo la carreggiata o la pista ciclabile o la corsia riservata alle bici. il Campidoglio batta un colpo".