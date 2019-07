Fango e foglie sulla nuova ciclabile Nomentana: a quattro giorni dal temporale alla manutenzione pensa solo Ken 

Come previsto (e prevedibile), senza interventi di manutenzione costante, la ciclabile Nomentana ha già tratti al limite del praticabile. Inaugurata in pompa magna dalla sindaca Virginia Raggi una settimana fa - 3,6 chilometri di tracciato che collegano Porta Pia a Conca d'Oro - l'opera sembra terminata da anni e poi dimenticata. Percorrerla nel tratto tra viale Regina Margherita e viale Pola equivale a destreggiarsi in un pericoloso slalom tra i cumuli di foglie secche cadute dagli alberi che ne puntellano il percorso.

Se poi ci mettiamo anche il tappetino di fango rimasto a terra dopo il temporale estivo dello scorso weekend, che nessuno ha tolto, specie nello spezzone tra via Bosio e via Nibbi, il quadro si complica. Che pulizia e cura fossero un aspetto di cui preoccuparsi da subito, RomaToday lo aveva sottolineato in più occasioni seguendo passo passo la messa in posa dell'asfalto. Nel 2018, quando si iniziavano a vedere i primi tratti con la nuova segnaletica, quelli più vicino all'estremità di Porta Pia, la presenza di fogliame, rami caduti, rifiuti ai lati, suonavano già come campanello d'allarme.

Qualcuno, a onor del vero, la pista la pulisce, ma non ha niente a che fare con il personale del Comune. Ken, 27 anni, nigeriano sbarcato in Italia con un barcone dalla Libia, spazza tutto il giorno la pista nel tratto tra Corso Trieste e viale Pola. Parla appena italiano, qualche parola d'inglese. "Sono qui da sei mesi, sto a Latina, non c'è lavoro e questa è l'unica cosa che posso fare. Vengo qui sempre".

Spera che i "grazie" dei passanti si tramutino in qualche spiccio lasciato nei vasetti di latta che ha posizionato sul marciapiede. "Per favore aiutami" ha scritto su un pezzo di cartone. Qualcuno gli offre un frutto da mangiare. Al momento è il solo a preoccuparsi del decoro della pista e della sicurezza dei ciclisti.