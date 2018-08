Rifiuti a Garbatella, Montanari: "Anche colpa delle auto in doppia fila". Ma i romani la attaccano

Delle criticità ci sono, ammette l'assessore, ma "sono in fase di superamento". Tutto sommato "il quadro è abbastanza sotto controllo". E dove non lo è, la colpa è anche degli utenti, e di due categorie in particolare: gli incivili che abbandonano intorni ai secchioni gli ingombranti, e - è il nuovo fenomeno da debellare - le macchine parcheggiate a ridosso delle postazioni per il conferimento. Che ostacolano la raccolta. Eccola la narrazione dell'emergenza rifiuti nel municipio VIII, quella firmata Pinuccia Montanari.

Dopo le polemiche delle scorse ore, con la protesta del minisindaco di centrosinistra Amedeo Ciaccheri e il deposito di sacchetti simbolici sotto la sede di Ama, l'assessore all'Ambiente della giunta Raggi, che ieri ha minacciato il minisindaco di denunciarlo per procurato allarme, confeziona un mini video a uso e consumo degli utenti sui social. Un minuto e venti secondi, lei che parla davanti alla sede dell'assessorato, qualche rapida ripresa dall'abitacolo di un'auto in due strade pulite - via Ignazio Persico e via Ostiense - e poi le conclusioni.

"Abbiamo appena effettuato un sopralluogo, ed effettivamente abbiamo constatato alcune criticità che però sono in fase di superamento". E ancora: "La situazione è sotto controllo è a nostro avviso non genera allarmismo". Certo, "ci sono dei comportamenti non corretti, di chi abbandona rifiuti elettrici ed elettronici". Poi "c'è il problema delle macchine parcheggiate in doppia fila. Dall'inizio dell'anno sono state fatte più di 450 multe". Per il futuro comunque non c'è preoccupazione. "Appena arriverà anche qui il nuovo modello di raccolta differenziata che stiamo applicando a X e VI municipio le criticità verranno superate definitivamente".

Le reazioni dei cittadini

Ma i romani che la seguono su Facebook non sono altrettanto ottimisti. In tanti la attaccano. "Capisco che vi siete sbrigati a cercar di recuperare. La situazione generava allarmismo eccome" scrive Maria Luisa C. "E la smetta di scaricare la colpa sui cittadini. Non sono certo le auto in sosta il problema. È la scarsità dei mezzi impiegati". Ma i commenti arrabbiati non arrivano solo dall'VIII municipio. In tanti replicano proprio da quel X municipio che l'assessore chiama a esempio di buona raccolta. Patrizia C. "Venga in via Domenico Purificato (Axa, ndr) con una bella squadra di spazzini". E ancora Giulio D: "Fatti un giro ad Acilia, via di Acilia, Via di Saponara, via di Macchia Saponara, Via Prato Cornelio. Un disastro...".