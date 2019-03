La macchina del fango a 5 Stelle: quando l'amico lascia e diventa il nemico da incolpare

Incolpare l'ex "amico" di aver fallito nella materia di cui era responsabile. E metterlo all'angolo sconfessandone l'operato, specie se dalla sua bocca escono attacchi all'amministrazione. Il copione adottato con Pinuccia Montanari, ex assessore ormai "reietto" della giunta Raggi, non è nuovo all'ombra di palazzo Senatorio.

La fedelissima di Beppe Grillo ha lasciato il Campidoglio dopo aver votato contro la bocciatura del bilancio Ama. E dal difenderla a spada tratta per due anni - al netto delle varie emergenze rifiuti e di una gestione del verde pubblico tutt'altro che lodevole - la sindaca è passata in un lampo a smontarne l'operato. Dal Servizio Giardini al piano rifiuti, si è arrivati a dire, per il settore degli autodemolitori, che avrebbe avviato una trattativa con il lavoratori per la quale "non aveva il mandato".

Irritata l'ex assessore si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. "Hanno prevalso gli amici di Lanzalone - ha detto al Corriere della Sera - Giampaoletti e Lemmetti governano la città". Parole piaciute poco a palazzo Senatorio. "Cara Pinuccia, il tuo compito era assicurarti che la città fosse pulita e che il verde fosse curato, non quello di occuparti dei bilanci" ha detto il capogruppo M5s Giuliano Pacetti. E ancora: "Le tue valutazioni a posteriori non corrispondono alle azioni messe in campo per superare le difficoltà riscontrate". Come a dire, al di là degli sfoghi e delle considerazione politiche: il tuo lavoro l'hai fatto male.

Un botta e risposta già visto. E una strategia già messa in campo quella di smontare le azioni di chi se n'è andato, rompendo del tutto i rapporti. Fu così per Paola Muraro, ex assessore all'Ambiente prima di Montanari. Lasciò perché indagata (poi il caso fu archiviato), si ritrovò contro tutto il Movimento Cinque Stelle, e anche lei bollò l'esperienza in Campidoglio così: "Sono delusa e amareggiata non rivoterei Virginia. Resterei a casa".

"Chi polemizza è fuori" disse ancora la sindaca di Andrea Mazzillo, ex assessore al bilancio cacciato per "divergenze di visione" sul concordato preventivo in Atac. Non è finita bene nemmeno con Carla Raineri e Marcello Minenna, altri ex titolari ai conti capitolini. E ancora quando lasciò Paolo Berdini, ex assessore all'Urbanistica in disaccordo con il progetto dello stadio della Roma, Raggi commentò stizzita: "Lavoriamo per trovare sostituto che parli meno e lavori di più". Una lunga lista di divorzi, con l'amore passato finito, quasi sempre, rinnegato.