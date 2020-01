I pini di Corso Trieste "alberata monumentale": così i cittadini vogliono salvare gli alberi

Inserire il viale alberato di Corso Trieste nell'elenco delle alberate monumentali, come previsto dall'art.7 della L.10/2013 (censimento alberi monumentali). E' questa la richiesta che l'Associazione Amici dei Pini di Roma ha presentato a Roma Capitale e alla Regione Lazio per difendere il caratteristico scenario del corso che congiunge via Nomentana e piazza Annibaliano.

I pini di Corso Trieste "alberata monumentale"

Un'alberata storica che, causa pini a rischio crollo perchè a fine vita o malati, potrebbe scomparire. In base a quanto emerso in un incontro con i vertici del II Municipio, il Comune starebbe infatti pensando di provvedere ad alcuni abbattimenti: "157 alberi su 169" - denunciano i residenti riunini nel Comitato 'Salviamo i pini di Corso Trieste'.

Corso Trieste rischia di perdere la sua storica alberata

Non solo. Parte del quartiere teme lo scenario 2.0 di Corso Trieste: "Non accetteremo lo stravolgimento di tutto lo scenario: l’idea, che è quella ch circola, di ridisegnare Corso Trieste con un unico filare di alberi, magari cipressi o atri, non ci piace affatto” - ha denunciato Emanuela Migheli, tra i sette fondatori del ‘salviamo i pini di Corso Trieste’.

I residenti in difesa dei pini di Corso Trieste

Da qui la richiesta: dichiarare "monumentale" l'alberata di Corso Trieste. "Il doppio filare di Pinus pinea L. di Corso Trieste nasce insieme all'urbanizzazione della strada nel 1930, costituendo dal principio parte integrante di un sistema unico di edifici e spazio pubblico a cui conferisce una chiara identità e un indiscutibile e irrinunciabile pregio paesaggistico. Per questo motivo - spiega l'Associazione Amici dei Pini di Roma - riteniamo che il viale alberato di Corso Trieste per il suo valore architettonico, storico, culturale e paesaggistico abbia le caratteristiche richieste dalla legge per il riconoscimento della monumentalità, dalla quale discendono una particolare tutela e salvaguardia".

Il Comune sui pini di Corso Trieste: "Nulla è ancora deciso"

Ma sull'abbattimento dei pini di Corso Trieste "nulla è ancora deciso", parola del Comune. "In relazione alle voci allarmistiche e alle notizie infondate diffuse negli ultimi giorni su possibili abbattimenti dei pini su Corso Trieste, il Dipartimento Tutela Ambientale precisa che a riguardo non è stata presa alcuna decisione. Sono ancora in corso gli approfondimenti tecnici, un passaggio necessario per definire in maniera dettagliata la tipologia di intervento su un’alberata storica". In questi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti a cui seguiranno, promettono dal Campidoglio, "l’avvio di un percorso condiviso".