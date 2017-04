Pillola abortiva nei consultori del Lazio, il Vicariato: "Sconcertati, Zingaretti ci ripensi"

Pillola abortiva Ru486 senza necessità di ricovero, direttamente nei consultori. La novità del Lazio non piace al Vicariato, "sconcertato" per una decisione che "veicola il messaggio dell'aborto facile". La Diocesi del Papa indica che sono altre le priorità della sanità regionale e chiede all'amministrazione guidata da Nicola Zingaretti di fare un passo indietro e "riconsiderare la decisione".

"Suscita profondo sconcerto e forte preoccupazione - ha commentato oggi la diocesi del Papa - la notizia della prossima distribuzione della pillola abortiva Ru486 nei consultori familiari della Regione Lazio e delle motivazioni che si adducono per giustificarla". Per il Vicariato il ricovero ospedaliero non è un "fatto ideologico", ma è necessario per la sicurezza della donna.

La pillola in ambulatorio e non più in ricovero: questo è infatti quanto previsto dal progetto fortemente voluto dal governatore del Lazio, che ha già dato il via a un concorso per medici non obiettori. "Tale decisione - sottolinea oggi il Vicariato - veicola il messaggio dell'aborto facile in un contesto di finta umanizzazione e rappresenta un passo ulteriore nella diffusione di una cultura della chiusura all'accoglienza della vita umana e della deresponsabilizzazione etica". La diocesi di Roma evidenzia anche come i consultori siano ormai "quasi privi di personale e molti versano in stato di abbandono".