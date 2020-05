Piccoli comuni, pubblicato il bando regionale: ci sono 2,5 milioni per la loro valorizzazione

Quattro milioni di euro a sostegno dei comuni più piccoli del territorio laziale. Per valorizzare gli insediamenti urbanistici sotto i cinquemila abitanti, la Regione nel 2018 ha istituito un apposito ufficio di scopo. Nell’anno successivo ha stanziato un finanziamento ad hoc. Il test ha dato i suoi frutti.

Il bando "Un comune ci vuole 2020"

Nel corso del 2019 sono stati più di cento i comuni che hanno beneficiato dei fondi messi a disposizione della Regione. Motivo sufficiente per replicare la formula con un nuovo avviso pubblico. L’iniziativa è rivolta alle piccole realtà che intendano “recuperare beni, manufatti, siti, spazi di valore storico e culturale”, con progetti “durevoli” che, si legge nel bando, tengano in debita considerazione dinamiche economiche e partecipazione sociale”. Per essere più precisi, il bando “Un comune ci vuole 2020” prevede di privilegiare “proposte progettuali di recupero di luoghi e spazi finalizzate ad un riuso degli stessi per lo sviluppo di attività collegate anche alle tradizioni locali e al patrimonio culturale immateriale”. Nel farlo, i proponenti dovranno giocarsi la carta della partecipazione, coinvolgendo “comunità ed in particolare i giovani”.

Un messaggio di speranza

“Nonostante la difficoltà del momento causata dal COVID-19 e soprattutto in questo momento ancora con più convinzione, intendiamo lanciare un importante messaggio di speranza e di ottimismo, certi che torneremo presto a “toccare con mano” l’amenità di questi luoghi che dovranno essere messi al centro del nuovo modello di sviluppo da perseguire” ha dichiarato Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio.

Gli interventi ammessi

Nel lanciare il bando Avenali ha spiegato che la Regione intende dare “impulso allo sviluppo dell’aggregazione e della partecipazione sociale, al miglioramento del decoro urbano e allo sviluppo di spazi dedicati alle attività tradizionali”. Sono pertanto ammessi interventi id rigenerazione e riqualificazione urbana (come ad esempio la sistemazione di spazi pubblici significativi per la comunità locale, il recupero di edifici, di aree verdi di pregio ambientale e paesaggistico, di beni culturali). Ma è anche possibile puntare sulla realizzazione o sulla riqualificazione di percorsi pedonali all’interno del tessuto urbano. Non è eslcusa neppure la possibilità di ricevere dei finanziamenti per la realizzazione d’opere d’arte finalizzate a “valorizzare spazi urbani ed extra urbani”.

L'erogazione dei fondi

L’erogazione del finanziamento prevede il versamento di un acconto, da parte della Regione, per un importo pari al 20% delle spese chi si intende sostenere. Segue un successivo versamento pari al 60% calcolato sul “netto dell’eventuale ribasso d’asta”. Il saldo finale andrà a coprire la restante quota di finanziamento richiesto. Le domande devono pervenire entro il 15 luglio 2020. Nel 2019, quando a disposizione i fondi erano 4 milioni, sono stati finanziati 109 progetti. Per l'edizione 2020 sarà ammesso al finanziamento un solo progetto per ogni comune sotto i 5mila abitanti. I proponenti potranno chiedere contributi fino ad un massimo di 40mila euro.

