Ecco come si presenta oggi una delle piazze più conosciute, nonché più visitate dai turisti, di Roma. Completamente in secca, dove un tempo trovavano posto fiori colorati. Perfetti per uno scatto ricordo.

Ed è soprattutto sul web che i romani hanno manifestato maggiormente il proprio disappunto, con vignette in cui viene ritratta la prima cittadina, Virginia Raggi, sotto l'ashtag #raggiguardacose. Giusto per citarne uno.