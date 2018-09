Piazza San Marco pedonale: "Passeggiata senz'auto dal Campidoglio a via del Corso"

Pedonalizzare il tratto finale di via dell'Ara Coeli, unirlo a largo Berlinguer e togliere le auto in transito e in sosta anche da piazza San Marco per creare una passeggiata protetta dal Campidoglio al via del Corso, senza più quasi nessun attraversamento delle auto. Questo il progetto esaminato oggi dalla commissione Mobilità del Comune di Roma, in sopralluogo sul campo per una visita ai luoghi oggetto del piano.

L'idea, seppur ancora un'ipotesi da verificare con gli uffici di Roma servizi per la Mobilità, è partire da piazza San Marco, proprio di fronte a piazza Venezia, oggi ridotta a un giardinetto con un unico marciapiede degradato e diverse auto in sosta vietata.

"Tutto nasce da uno scambio epistolare con i funzionari dell'ufficio dell'Onu che lamentavano un problema di congestione sulla piazzetta - ha spiegato il presidente Enrico Stefano facendo riferimento all'ufficio dell'Onu presente proprio sulla piazza - poi l'idea si è innestata sulla nostra visione della città: qui possiamo creare un angolo dedicato ai pedoni. Si potrebbe partire dalla sola piazzetta e poi verificare se proseguire su largo Berlinguer per unificare i giardini e via dell'Ara Coeli. L'intervento sulla piazzetta non avrebbe un impatto particolare sulla viabilità ordinaria".

Ora il progetto passa all'agenzia Roma servizi per la Mobilità.

