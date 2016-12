Piazza Navona, arriva la Befana tra coop e iniziative solidali

Seppur senza mercato della tradizione, piazza Navona si animerà comunque per le feste di Natale. Volontariato, giochi di strada, prodotti agricoli, iniziative a favore dei detenuti e per il lavoro. Sono tutte le inziative previste dal programma de "La Befana a piazza Navona", in calendario a partire da oggi, venerdì 23 dicembre fino all'8 gennaio.

Dal Campidoglio è arrivato l'ok alle diverse associazioni e cooperative che hanno risposto all'avviso pubblico per l'organizzazione della festa. E dieci sono le manifestazioni di interesse pervenute e autorizzate dal Comune. Si va dalla "Asd Torre Angela", che proporrà giochi di strada, all'associazione "Mezza luna palestinese", che sostiene il progetto "Adotta un bambino palestinese orfano o ferito", fino all'associazione teatrale "La Platea".

Poi ci saranno il Codacons, la cooperativa sociale "Men at Work" e le associazioni che operano in favore del reinserimento dei detenuti, come "Semi di libertà onlus" e "Made in Jail". E ancora, i prodotti tipici di "Campagna amica", l'associazione "Ieri oggi e domani" con "Trucco e parrucco" e la cooperativa sociale Cotrad, che si occupa di servizi sociali, culturali ed educativi per minori, anziani, disabili. In tutto, a piazza Navona saranno allestiti 21 gazebo.