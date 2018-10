Piazza Navona, fa il bagno nella fontana dei Quattro Fiumi: multato

Sarà il caldo eccezionale di questi giorni, ma ancora c'è chi viola la normativa per trovare refrigerio nelle fontane storiche della città. Dopo un'escalation di episodi estivi che ha visto multati numerosi turisti per essersi tuffati nell'acqua di monumenti patrimonio dell'Unesco, ieri un altro capitolo della saga. Un visitatore di origine belga è stato sorpreso mentre si immergeva nella fontana dei Quattro Fiumici di piazza Navona, celebre opera del Bernini. I carabinieri sono subito intervenuti e lo hanno sanzianato.

Nell'ambito della stessa operazione di controllo sul territorio, sette persone sono finite in manette per spaccio e detenzione di droga, altri sette denunciati, tra cui due minorenni. Nel bilancio anche un chilo di stupefacenti e denaro contante sequestrati tra Monti, Trastevere e San Basilio.

Tra i denunciati, perché trovati in possesso di diverse dosi di marijuana del peso complessivo di 11 grammi e già pronte alla vendita, due 16enni stranieri: un egiziano e un tunisino, entrambi senza fissa dimora, disoccupati e già noti alle forze dell'ordine. Un cittadino romano di 33 anni, invece, è stato sorpreso con un coltello di venti centimetri nascosto all'interno della sua autovettura, ed è stato pertanto denunciato per possesso abusivo di armi. Per lo stesso reato, un altro capitolino di 60 anni è stato segnalato, in quanto aveva occultato all'interno del suo furgone un coltello e un'ascia con asta di ferro.