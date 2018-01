Piazza Indipendenza zona rossa: "Impedita conferenza stampa". E lunedì inizia il processo a tre rifugiati

A cinque mesi dalle cariche degli idranti, Piazza Indipendenza resta 'zona rossa'. A mezzogiorno si sarebbe dovuta tenere una conferenza stampa organizzata sul processo che si aprirà lunedì in cui sono imputati tre rifugiati, "incensurati", che vivevano nell'occupazione di via Curtatone, sgomberata qualche giorno prima delle cariche. "Stavamo terminando la prima intervista quando siamo stati avvicinati da alcuni agenti delle forze dell'ordine che ci hanno detto che non potevamo restare" racconta Alberto Violante dei Si Cobas. "Poi sono ripiombati e ci hanno proprio allontanato nonostante fossimo in un luogo pubblico". All'appuntamento, all'angolo con via dei Mille, "c'erano una quindicina di persone dei movimenti più un gruppo di giornalisti".

Alla conferenza stampa erano presenti rappresentanti dei Si Cobas, del Movimento per il diritto all'abitare, Baobab ed Ex Opg. Con loro anche Militant A degli Assalti Frontali che ai fatti di Piazza Indipendenza ha dedicato una canzone."Abbiamo indetto questa conferenza stampa perché una delle tre persone imputate per concorso in resistenza a pubblico ufficiale è un nostro iscritto, un facchino che lavora in un magazzino a Guidonia. Perché Piazza Indipendenza, al di là delle ricostruzioni, era soprattutto un luogo dove centinaia di lavoratori e lavoratrici dei luoghi dello sfruttamento dell’economia romana, trovavano un alloggio perché i salari ridicoli pagati nei magazzini della logistica, dalle cooperative di pulizia o negli alberghi non concedono di accedere al mercato degli affitti".

"Queste tre persone" spiega ancora Alberto "sono costrette alla 'dimora obbligata' in un appartamento a Guidonia. Per esempio, il nostro iscritto, che di notte lavora e di giorno non può uscire per via della misura cautelare, non riesce mai a visitare sua moglie incinta e i suoi figli che dopo lo sgombero sono finiti in una casa famiglia".

Di fronte al risalto mediatico avuto dai fatti di Piazza Indipendenza, il timore è che "arrivino sentenze esemplari. I problemi generati dagli sgomberi, rimasti aperti ancora oggi, non si possono risolvere nella condanna di tre persone a cui viene scaricata la responsabilità di tutto ciò che è successo in questi mesi. Rivendichiamo il diritto alla casa per tutti i lavoratori italiani e stranieri, e chiediamo che non ci siano mai più sgomberi di occupazioni abitative".