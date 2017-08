Piazza Indipendenza, Di Maio: "La Raggi deve occuparsi dei romani"

Trascorre una giornata intera, prima che il M5s decida di rompere il silenzio. Per quasi 24 ore, le bocche restano cucite. Nessuno commento sulle vicende di piazza dell'Indipendenza. Non un tweet, neppure un post su facebook. Ma è impossibile nascondere la testa sotto la sabbia. Una scelta va fatta ed alla fine ricade sul media più massivo, il piccolo schermo. Davanti le telecamere di La7, per commentare i fatti che giovedì 24 hanno segnato la Capitale giovedì 24 agosto, si presenta Luigi Di Maio.

Gli eritrei e gli insegnanti della buona scuola

Il vicepresidente del Senato è il rappresentante pentastellato più avvezzo al confronto televisivo. "Una soluzione si era trovata" premette, sottolineando che si deve leggere la vicenda come "una questione di solidarietà regionale". Dunque, ben vengano le soluzioni alloggiative anche nella provincia di Rieti, dopotutto "anche gli insegnanti della Buona Scuola volevano continuare a insegnare in Sicilia e li hanno sbattuti in Trentino Alto Adige". Questo è il primo commento.

Il compito della Raggi: occuparsi dei romani

Il secondo messaggio che Di Maio lancia, dopo una giornata di silenzio, è rivolto in difesa della Sindaca pentastellata. "Non possiamo usare ancora una volta questa questione per attaccare la Raggi - ha spiegato l'esponente del M5S a Omnibus su La7 - perché è vero che la Raggi si deve occupare dell'emergenza migranti ma si deve occupare soprattutto dei romani".

La difesa delle forze dell'ordine

Il secondo messaggio è di solidarietà alle forze dell'ordine. "Io non posso immaginare che si lancino bombole alla polizia di Stato, perchè questi qua vogliono stare a Roma invece che in provincia di Rieti – ammonisce Di Maio - io penso che lo Stato si debba far rispettare: non possiamo vedere scene di guerriglia e mettere sotto inchiesta la Polizia di Stato per una frase. L'accoglienza è un grande business in Italia, oggi fuori controllo. Il capo della polizia e la polizia – ha concluso il vicepresidente del Senato commentando la giornata di ieri - abbiano fatto tutto quello chge si doveva fare per evitare il peggio".