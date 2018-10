A Piazza Grande con Nicola Zingaretti parteciperà la sinistra con Ognibene LeU

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

L’appello di Nicola Zingaretti “Ora basta. Possiamo continuare a lamentarci, dividerci, isolarci fino alla disillusione e all’irrilevanza, oppure possiamo decidere di guardare all’avvenire come al territorio della speranza, della solidarietà, delle opportunità per tutti. Questo a me sembra il cuore del problema: come reagire, cambiare tutto, offrire una speranza all’Italia, all’Europa, al futuro” è stato accolto con grande entusiasmo dalla coalizione che lo sostiene alla Regione Lazio. Daniele Ognibene capogruppo LeU alla Pisana ha promosso in questi giorni moltissime iniziative al fine di veder partecipe la sinistra all’appuntamento del 13 ed il 14 ottobre alla ex dogana vecchia allo Scalo San Lorenzo riuscendo a riunire i consiglieri eletti nei diversi municipi di Roma con LeU Giovanna Maria Seddaiu Municipio Roma 2, Matteo Pietrosante Municipio Roma 3, Samuele Marcucci Municipio Roma 8, Mirko Marsella Municipio Roma 11, i due consiglieri LeU di Fiumicino Barbara Bonanni e Angelo Petrillo nonché Riccardo Sbordoni Coordinatore Movimento Giovanile della Sinistra Roma e Lazio. “La volontà di un confronto unitario di tutta la sinistra in un momento difficile per il Paese” è stato il commento di Daniele Ognibene “ci doveva vedere coinvolti e la mia iniziativa ha visto l’adesione di tanti amministratori, consiglieri, cittadini ed associazioni, tutti andremo uniti a Piazza Grande la sinistra c’è”. Con Ognibene ci saranno: Pasquale Boccia consigliere Città Metropolitana Roma Capitale, il sindaco del Comune di Vallinfreda Piero Chirletti, Giulia Ciafrei Vicesindaco Comune di Velletri, Maurizio Sementilli Vicesindaco Comune Albano Laziale, Diana Stanzani Vicesindaco Colleferro e Pasquale Boccia consigliere Città Metropolitana Roma Capitale.