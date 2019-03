Ladispoli: inaugurata piazza Giorgio Almirante, tra le proteste di Anpi e sinistra

La piazza più grande di Ladispoli intitolata a Giorgio Almirante, il leader del Movimento sociale italiano, erede dell'era fascista. Ieri il taglio del nastro alla presenza del sindaco del comune del litorale, Alessandro Grando. "Così come oggi c’è via Enrico Berlinguer, credo che sia giusto che a Ladispoli ci sia anche piazza Giorgio Almirante" ha detto il primo cittadino di centrodestra durante la cerimonia. "Oggi rendiamo omaggio a uno dei politici più importanti della storia repubblicana del nostro Paese – ha detto il primo cittadino di Ladispoli – Un politico che ebbe la sensibilità, la delicatezza, l’umanità di mettersi in fila fuori dalle Botteghe Oscure in occasione dei funerali di Berlinguer".

Una scelta quella di dedicare la piazza ad Almirante che ha sollevato proteste da parte del centrosinistra e dell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani italiani. In concomitanza con la cerimonia si è infatti tenuto un sit in di residenti e appartenenti ai movimenti di sinistra del territorio, che più volte avevano fatto appelli per annullare l’iniziativa e avevano scritto anche al Prefetto.

Tra i partecipanti anche la figlia di Almirante, Giuliana de' Medici. "La politica di Almirante è attualissima - ha detto - ce lo dimostra il percorso della storia. Almirante merita tutto questo. Ringrazio tutti i presenti. Vi ringrazio per il vostro affetto. Ringrazio il sindaco e Giovanni Ardita, il presentatore della mozione di FdI che è stato il primo a chiedere l’intitolazione di questa piazza. Grazie alle forze dell’ordine che ci sono sempre accanto. Vorrei ringraziare Antonella Mattei, che ci ricorda un periodo buio della nostra storia. Almirante teneva tantissimo alla famiglia Mattei. Grazie ad Antonella, che è vicina a noi".

A parlare oltre al primo cittadino e a diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale, anche i consiglieri regionali Roberta Angelilli, Giancarlo Righini, Fabrizio Ghera, Daniele Giannini e gli onorevoli Andrea Augello, William De Vecchis e Francesco Lollobrigida.