Piazza del Popolo, il Pd cerca a Roma l'unità perduta. "Presenti 70mila persone"

Prima 50mila, poi 70mila. Poi giù fino a 25mila. Alla fine i militanti ed i simpatizzanti del Pd sono giunti in piazza del Popolo per la manifestazione nazionale del partito contro l'attuale governo, diventata oggetto di fervente discussione politica, ma anche social (c'è ormai differenza?), dato che è stata posticipata di un giorno causa derby.

Secondo gli organizzatori i "quattro gatti" attesi "sarebbero dunque oltre 70mila dall'inizio di via del Corso, poi su parte della salita del Pincio fin oltre l'ingresso di viale Flaminio". In molti non intendono crederci, anzi rilanciano indicando a brutto muso i gazebo sistemati strategicamente per "rimpicciolire" la piazza ed altre trovate più o meno non geniali. Infatti come di consueto ognuno ha usato i mezzucci che poteva: quelli contro il Pd hanno postato foto della piazza semivuota a partire da due ore prima dell'orario d'inizio della manifestazione, mentre i pro-dem hanno risposto a tono.

Martina, Renzi, Orfini, Boschi e Zingaretti hanno aspettato qualche presenza in più per testimoniare la loro partecipazione sentita, nonché quella del popolo democratico, affidandosi all'hashtag #PiazzaDelPopolo e a qualche slogan: "Come sempre la nostra gente ci sa stupire"; "Bellissima piazza" etc.

Tra gli altri c'è anche chi grazie a questo evento ha compreso le dinamiche nascoste di recenti e cocenti sconfitte calcistiche: "Il Napoli era già con la testa alla manifestazione del PD".

In viaggio verso #piazzadelpopolo contro un governo di incompetenti che mettono a rischio l'economia, prendono in giro i loro elettori e offendono gli altri cittadini.

L’Italia è stata fatta grande con il lavoro e con Il sudore: non lasciamola a chi vive di condoni e sussidi. — Matteo Renzi (@matteorenzi) 30 settembre 2018

Come sempre, la nostra gente ci sa stupire. Soffre e lotta, si mette in gioco e partecipa. Questa piazza è per l’Italia. Grazie a tutte e a tutti #piazzadelpopolo pic.twitter.com/sSHUKMDQeb — Maurizio Martina (@maumartina) 30 settembre 2018

Sono arrivati ormai quasi tutti i pullman previsti. Siamo tanti e siamo pronti per raggiungere #PiazzadelPopolo! pic.twitter.com/VKAofvd2n7 — orfini (@orfini) 30 settembre 2018

A Cinecittà ad accogliere i pullman di iscritti e cittadini che arrivano da tutta Italia per partecipare alla manifestazione del Pd a #PiazzadelPopolo.#fiancoafianco pic.twitter.com/V9y5QdrPxT — orfini (@orfini) 30 settembre 2018

Che meraviglia #piazzadelpopolo! In tantissimi per ribadire la nostra differenza rispetto a chi vorrebbe un’Italia divisa e impaurita. Insieme per fare #resistenzacivile a questo Governo e per mettere al centro del nostro futuro i giovani, il lavoro, l’Europa. pic.twitter.com/Sjr8Jb5oO9 — maria elena boschi (@meb) 30 settembre 2018

Bellissima piazza. La destra non si illuda: siamo qui, tantissimi, per l'Italia. Per fermare chi la sta prendendo in giro #perlItalia #PiazzadelPopolo @pdnetwork pic.twitter.com/2m2GQFZh3o — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 30 settembre 2018

Oggi tutte e tutti in #PiazzadelPopolo a Roma per costruire l’alternativa. Per governare non basta avere i numeri in Parlamento, servono le soluzioni ai problemi delle persone. Questo Governo cavalca le paure e non le risolve #perlitalia @pdnetwork — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) 30 settembre 2018

Il Napoli era già con la testa alla manifestazione del PD #PiazzadelPopolo #JuveNapoli — Le frasi di Oshø (@lefrasidiosho) 30 settembre 2018