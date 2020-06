Raggi: "A sorella di Alberto Sordi intitoleremo la piazza davanti alla sua villa"

La piazza davanti alla sua villa, sopra le Terme di Caracalla, si chiamerà piazza Aurelia Sordi. Sarà intitolata alla sorella di Albertoil grande attore romano di cui oggi si celebra il centenario dalla nascita.

La sindaca Virginia Raggi lo ha annunciato in occasione della presentazione in Campidoglio della mostra Alberto Sordi 2019-2020. Con lei gli attori e registi Carlo Verdone, Christian De Sica, Massimo Ghini ed Edoardo Pesce, e gli ex sindaci di Roma, Walter Veltroni e Francesco Rutelli.

"So che la Fondazione (Alberto Sordi, ndr) ha fatto richiesta per intitolare la piazza antistante la villa alla sorella - ha detto la sindaca Raggi - gli uffici ci stanno lavorando, stiamo seguendo la vicenda con grande attenzione e apprensione. Siamo molto contenti della richiesta".

La mostra 'Alberto Sordi 1920-2020' sarà visitabile dal 16 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 presso la sua storica villa in piazzale Numa Pompilio e al teatro dei Dioscuri al Quirinale in via Piacenza 1.