Piano di zona Longoni, Lombardi al picchetto anti-sfratto: "M5S al lavoro ma negli uffici ci sono resistenze"

Potrà restare ancora nella sua casa, ma la sentenza di sfratto continuerà ad agitare le notti di Roberta e dei suoi due figli minorenni. Nonostante il sospetto avanzato dalla magistratura che gli inquilini siano stati oggetto di una truffa, in via Fillia 27, nel piano di zona Longoni a Tor Sapienza, anche questa mattina era atteso l'ufficiale giudiziario, con tanto di forza pubblica. In difesa della madre un picchetto organizzato da Asia Usb al quale era presente anche la deputata del Movimento cinque stelle, in corsa per 'regionarie' in vista delle prossime elezioni, Roberta Lombardi, che, a difesa dell'inquilina, proprio in quell'appartamento, dal luglio del 2015 ha eletto la sua residenza parlamentare.

Roberta, madre di due figli come raccontato nel luglio del 2014 da Romatoday, ha pagato per anni un affitto più alto del dovuto. Poi la perdita del lavoro e i conseguenti problemi economici: Roberta non è più riuscita a pagare l'affitto. Così a metà del 2013 è arrivata la sentenza di sfratto. E nemmeno le indagini in corso per truffa, hanno fatto sì che lo sfratto venisse sospeso.

"Il Comune sta lavorando alla verifica di tutti i piani di zona attraverso la commissione di indagine, la Regione invece è completamente assente: tutta l'attività di vigilanza che avrebbe dovuto esperire per l'utilizzo corretto dei fondi pubblici non l'ha fatta e non la sta facendo" le parole di Roberta Lombardi, contattata telefonicamente da Romatoday. "In questi anni abbiamo avanzato continue sollecitazioni sia al Comune, ovviamente prima che venisse eletto il M5S, sia alla Regione. Come se non bastasse, sono ormai sette mesi che la Procura di Roma ha chiuso le indagini su questo piano di zona e, mentre continuano a essere chiusi fascicoli su altri, qui la situazione è ancora sospesa. Stiamo aspettando che la Procura vada anvanti con i rinvii a giudizio sia dei costruttori ma anche di tutti quegli interlocutori nelle amministrazioni sia regionale sia comunale che non hanno fatto attività di vigilanza. E sono parecchi".

Dopo i piani di zona di Tor Vergata e di Castelvere, l'attesa degli inquilini è che si prosegua con le revoche. Soluzioni che, però, ancora non arrivano. "So che il Comune sta lavorando alla massima velocità, soprattutto la parte politica. Diciamo che un grosso problema sono quegli stessi dipendenti del comune di Roma che si trovano adesso ancora nella posizione in cui si trovavano anni fa quando al posto di applicare la legge guardavano da un'altra parte e quindi c'è questa riottosità a lavorare come la legge prevede che si lavori. Stiamo incontrando qualche resistenza ma la parte politica sta facendo di tutto. E' una stuazione abbastanza difficile da gestire. Diciamo che 30 anni di politiche accomodanti nei confronti dei pochi a scapito di molti hanno fatto si che anche l'amministrazione sia un po' viziata e ora bisogna fargli cambiare corso. Il lavoro è inziato, ma c'è ancora molto da fare".

"Gli immobili dei Piani di Zona sono stati realizzati per essere assegnati a famiglie in emergenza abitativa, per questa finalità hanno usufruito di finanziamenti pubblici a fondo perduto" il commento di Angelo Fascetti, di Asia Usb. "Ma gli inquilini o gli acquirenti, nonostante le numerose opposizioni presentate dall'avvocato Vincenzo Perticaro, subiscono sfratti per morosità dopo aver pagato per anni dei canoni di locazione o prezzi di vendita molto più alti di quelli del libero mercato,". L'Asia Usb "denuncia gli ingiustificabili ritardi dell’Amministrazione Raggi che fino ad oggi ha prodotto pochi fatti, mentre sta continuando a coprire i dirigenti comunali che hanno permesso questa enorme truffa ai danni della città disattendendo la legge".