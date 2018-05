Il futuro del trasporto pubblico secondo le indicazioni dei cittadini: ecco i progetti vincitori

La Sindaca Raggi ha presentato i risultati del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. La fase della partecipazione relativa al PUMS si è infatti conclusa. Sul sito dedicato sono state presentate oltre 4mila proposte, votate da almeno 20mila romani.

I numeri della partecipazione

Come ricordato nel corso di una conferenza stampa svoltasi al rettorato dell'università di Tor Vergata, ci sono state 760 idee progettuali che hanno riguardato il trasporto pubblico. A queste si devono sommare ben 480 rivolte alla ciclabilità ed oltre 200 alle isole ambientali. Questi sono i numeri che, la Sindaca Raggi insieme all'assessora alla mobilità Linda Meleo ed ai consiglieri Enrico Stefàno e Pietro Calabrese, hanno ricordato nel corso dell'appuntamento dedicato soprattutto al progetto del prolungamento a Tor Vergata della Roma-Giardinetti,e della metro leggera di superficie Anagnina-Linea C. Opere che interessano proprio il quadrante di Tor Vergata.

Le opere più votate

Nel corso dell'appuntamento sono state accennate anche le proposte che hanno ottenuto maggiori consensi. Tra quelle citate spicca la realizzazione della tratta T2 della linea C in centro storico con nuove metodologie di scavo, che ha raggiunto 760 voti. Segue la trasformazione del servizio metropolitano FL con 660 voti, 428 per la trasformazione della Roma-Lido in linea E, 337 per il prolungamento in sotterranea della linea B1, 317 per la metro D nella tratta Fermi-Salaria, 302 per la nuova tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, 300 per la trasfornazione della Roma nord in linea F.

Le linee metropolitane

I vincitori della consultazione, come riferito dall'amministrazione pentastellata, risultano essere quelli relativi alle metropolitane. Il progetto menzionato come quello più votato in assoluto, è stato proposto dal comitato MetroXRoma. Riguarda il prolungamento della linea C fino a Prati, con una nuova metodologia di scavo. L'idea prevede l'utilizzo di pozzi di stazione circolari di diametro ridotto e gallerie a canna larga che rendono possibile la costruzione delle stazioni nell'Ansa Barocca riducendo drasticamente i cedimenti e l'impatto dei cantieri. Inoltre si propone la realizzazione di una fermata sola tra Venezia e San Pietro, ovvero Navona. Un'idea che l'amministrazione ha già recepito.

La prossima fase

L'assessora alla mobilità Linda Meleo ha ricordato quali sono le fasi che seguiranno quella della partecipazione. "Chiuderemo la valutazione tecnica delle proposte del Pums entro la fine anno - ha spiegato Meleo - Il Pums servirà a far recuparere a Roma il gap esistente focalizzatoci sulle proposte su ferro. Su alcune proposte ci siamo gia' espressi. Ad esempio sulla Linea C abbiamo già dato una risposta la settimama scorsa e raccolto le proposte dei cittadini per far arrivare la linea fino a piazzale Clodio".

La soddisfazione della Sindaca

La buona partecipazione fatta registrare dalla prima fase del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha soddisfatto al prima cittadina. "Siamo convinti che si possa fare politica e amministrazione in modo diverso, credendo realmente in quello che si fa - ha premesso la Sindaca Raggi - Vogliano far ripartire Roma e riportarla al livello delle altre grandi Capitali. Con il Pums abbiamo chiesto ai cittadini cosa desideravano. E la partecipazione on line, con piu' di 20.000 voti ricevuti, ci fa essere orgogliosi. Abbiamo ricevuto dai cittadini richieste per un valore stimato di oltre 10 miliardi".