Campidoglio: lo schema del Piano Sociale per il triennio 2019-2021

Il documento predisposto dalla giunta capitolina riguarda lo schema del nuovo Piano Sociale Cittadino per il triennio 2019-2021 e definisce la programmazione sociale complessiva per Roma. Il provvedimento è stato inviato alle Organizzazioni sindacali, ai Forum del Terzo settore e alle A.S.L.

La lotta alla povertà del piano sociale

La lotta alla povertà è uno dei tratti caratterizzanti il documento. Il piano sociale prevede misure di sostegno integrativo al reddito, alla fruizione di servizi, all’inclusione, all’inserimento lavorativo. Non solo, il piano contrasterà l’esclusione sociale, a promozione di benessere e salute e a favore di famiglie e categorie fragili per delineare un nuovo sistema integrato di Servizi sociali basato sulla garanzia di servizi essenziali presente in tutti i Municipi.

Dal Campidoglio: “Il documento è frutto dell’ascolto”

Le organizzazioni sindacali, asl e associazioni del terzo settore avranno 30 giorni di tempo per esprimere parere in merito: “Ci sarà poi un ulteriore passaggio che, tuttavia, non andrà a toccare gli accordi già presi con le A.S.L” ha detto l’assessora alla persona Laura Baldassarre che ha precisato - L’adozione definitiva è subordinata al voto dell’Assemblea Capitolina, ma siamo tutti concordi nel voler restituire ai cittadini un sistema innovato e migliorato di Servizi sociali. Eventuali modalità di applicazione del Piano saranno decise con semplice Delibera di Giunta, a favore di una procedura snella per assicurare i servizi al cittadino.”