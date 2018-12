I municipio, approvato il piano sociale: "Così programmiamo interventi sul territorio"

"Questa mattina abbiamo approvato all'unanimità il piano sociale di zona 2018-2020 del Primo Municipio che permette l'analisi delle esigenze sociali del territorio e la conseguente programmazione degli interventi più efficaci". Questa la dichiarazione dell'assessore e della presidente della Commissione Politiche Sociali del Municipio Roma I Centro, Emiliano Monteverde e Claudia Santoloce.

"Un percorso - precisa l'assessore Monteverde - che ha visto coinvolte 71 organizzazioni del terzo settore, 12 scuole, centinaia di persone nei tavoli di lavoro, esperti che hanno collaborato come facilitatori, l'ufficio di piano del Municipio e gli assistenti sociali. Il Piano, co-promosso con la Asl Roma1 che ha partecipato a tutti i tavoli e a tutte le fasi di confronto e scrittura, ha avuto il parere favorevole delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, il nulla osta del Dipartimento capitolino e il parere favorevole del Forum del Terzo settore Lazio".

"Un lavoro lungo e partecipato che grazie al lavoro di confronto avviato in Consiglio e in commissione ha visto il voto favorevole anche delle opposizioni presenti in aula - dichiara soddisfatta la presidente di commissione Santoloce - questo strumento ci permette di aggiornare, dopo soli due anni, il piano sociale approvato precedentemente. Una scelta determinata dalla nostra volontà di verificare l'efficacia dei progetti messi in campo, di confrontarsi con domande e bisogni emergenti. Un lavoro di aggiornamento continuo e indispensabile affinchè le politiche sociali non rimangano sulla carta e incontrino i reali bisogni del territorio. Lo avevamo scritto nel piano precedente e lo abbiamo fatto concretamente".

"Da gennaio - concludono Monteverde e Santoloce - partiranno i tavoli permanenti, che abbiamo previsto nel piano per dare una continuità al percorso di partecipazione e condivisione, anche dopo l'approvazione del Piano. Questo ci permetterà di dotarci di uno strumento per sostenere la crescita di una comunità solidale attraverso l'offerta di politiche sociali efficaci ed efficienti".