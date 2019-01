Una discarica per Roma, il ministro Costa: "Non dipende da me, ma differenziata sia punto di riferimento"

"E' una scelta che non dipende dal ministro dell'Ambiente, io faccio il facilitatore", ciò detto "io ritengo che la differenziata stia crescendo talmente tanto che vada considerata il punto di riferimento". Sono parole del ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Che a margine dell'audizione in commissione Ecomafie commenta le linee guida del piano sui rifiuti regionale. In particolare la richiesta al Comune di Roma di dotarsi di una discarica sul proprio territorio, per evitare di continuare a mandare i rifiuti in altre regioni.

Per Costa va considerata anche la pressione antropica, prima di procedere a una decisione. "Mi piacerebbe immaginare che nelle linee guida del Piano regionale ci fosse il fattore di pressione ambientale - dice il ministro - quello è un elemento significativo che poi dirime anche la vicenda dell'eventuale discarica. Lo dirime perchè va a guardare gli elementi della pressione ambientale collegata alla pressione antropica". Ciò detto, il criterio del fattore di pressione "già esiste in Italia, in altre regioni, e mi pare una bella cosa".