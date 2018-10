Piano rifiuti fermo, il governo grillino smaschera la Raggi: è lei a dover indicare la discarica

Il Governo gialloverde aiuta la Capitale. Lo fa con un atto che, in un solo colpo, mette nero su bianco quello che manca per il piano rifiuti regionale e smonta il racconto degli ultimi due anni da parte dell'amministrazione Raggi, dei consiglieri comunali e dei suoi sostenitori. A bloccare il piano rifiuti della Regione Lazio è l'assenza delle indicazioni della Città metropolitana di Roma, guidata da Virginia Raggi. E' questo infatti l'ente che deve sfornare un atto politico che indichi quali siano le aree idonee nel territorio di Roma e provincia, a ospitare una nuova discarica.

A dare notizia dell'atto della direzione rifiuti del ministero dell'Ambiente è oggi Il Messaggero. Una notizia che, nei fatti, dà ragione alla Regione Lazio e all'amministrazione Zingaretti. La discussione sul piano rifiuti, fermo dal 2012, ha subito un'accelerata dopo le elezioni dello scorso 4 marzo. La rieletta giunta Zingaretti, con in testa l'assessore con delega ai rifiuti Massimiliano Valeriani, su pressing delle altre province stanche di smaltire il pattume di Roma, ha deciso di mettere tutti intorno ad un tavolo. A mancare - l'amministrazione regionale l'aveva ripetuto anche prima delle elezioni - era l'atto della Città Metropolitana con il quale si indicavano le aree dove poter aprire una discarica di servizio, necessaria fino a quando non salirà la quota della differenziata. Ancora oggi i rifiuti della Capitale vengono portati nelle altre province del Lazio o in altre regioni italiane.

L'ente a guida grillina si era limitato ad inviare una semplice nota tecnica che indicava quali fossero le aree idonee ad ospitare gli impianti di smaltimento della Capitale. All'interno della nota tecnica vi erano contenute solo zone ricadenti in altri comuni della provincia o del Lazio fuori dall'Ambito territoriale ottimale (ATO) di competenza. Nessun nuovo impianto di trattamento o discarica di servizio sul territorio capitolino. Questo perché la Roma a Cinque Stelle non prevede discariche ma punta a far volare alle stelle la percentuale di raccolta differenziata così da rendere sempre meno necessari gli impianti per lavorare i rifiuti indifferenziati. In due anni, però, questi valori sono cresciuti pochissimo e il sistema ha continuato a lavorare al limite andando in tilt più volte con gli effetti che anche in questi giorni si vedono.

La discarica è quindi necessaria. La Regione, ferma sulla sua posizione, aveva additato la Città Metropolitana. Raggi e tutti i consiglieri grillini invece sostenevano il contrario, rimandando la palla nel campo di Zingaretti. A dirimere la questione ci ha pensato il governo gialloverde, amico della giunta Raggi che, rispettando la legge, ha nei fatti smascherato due anni di bugie. Ora quindi Raggi dovrà indicare i siti e inviare l'atto in Regione. Quindi l'ente guidato da Zingaretti dovrà autorizzare gli impianti, inserendoli nel proprio piano rifiuti.

A commentare su facebook la notizia è l'ex assessora all'Ambiente della giunta Marino, Estella Marino: "Direi che con queste indicazioni del Ministero e del neo Ministro (che d'altra parte non sono altro che quanto previsto dalla norma) si chiudono definitivamente le assurde polemiche degli ultimi due anni, e le fantasiose interpretazioni dei grillini sulla ripartizione delle competenze previste dalla norma".

Linea condivisa anche da Marietta Tidei, consigliera regionale in quota Pd: "Cosa dice ora Virginia Raggi dopo che il ministero dell'Ambiente ha messo nero su bianco la necessita' che sia la sindaca di Roma, nel contesto di un voto da parte del Consiglio della Citta' metropolitana, ad individuare le aree idonee a ospitare le discariche? Ci aspettiamo adesso una decisione repentina e che segua le indicazioni fornite dallo stesso ministero: e' impensabile, come diciamo da tempo, che il peso dello smaltimento dei rifiuti venga riversato sui Comuni dell'area metropolitana. L'aspetto piu' sconcertante di questa vicenda resta pero' un altro: sono anni che il Pd e la Regione Lazio, guidata dal centrosinistra, ricordano alla sindaca di Roma che spetta a lei individuare le aree preposte allo smaltimento dei rifiuti. Le risposte fornite hanno sempre avuto l'intento di scaricare le colpe e le inadempienze, frutto anche di una grande incompetenza amministrativa, sulla Regione invece di mettersi al lavoro per individuare una soluzione al problema".