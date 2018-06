Portuense, il parco arriva insieme alle case: "Presto la delibera in Aula"

Nuove costruzioni, tra case e spazi commerciali, per una superficie totale di 5 mila metri quadrati. Un’area verde attrezzata, con un chiosco, spazi per i cani e playground. E ancora nuovi marciapiedi, parcheggi e un sistema di viabilità pedonale protetta. Il cosiddetto ‘ambito di valorizzazione B12’ arriverà entro la prima metà di luglio in Aula Giulio Cesare per la votazione finale.

Un ‘piano di recupero’ scattato da un’iniziativa privata che andrà a modificare un’area oggi senza edificazioni e in pendenza, compresa tra via Belluzzo, via Greppi, via Pellati e via Tajani, in zona Portuense, nel XI municipio, là dove il Tevere, che corre quasi parallelo a via della Magliana e alla ferrovia che collega Roma a Fiumicino, compie la sua prima pronunciata curva a sinistra dopo essere passato per il centro della capitale. Il progetto è previsto dal Piano regolatore generale del 2008 e, tra rallentamenti e fasi di stallo, sta ora per approdare in Aula per il suo via libera definitivo.

“Porteremo questo atto in Assemblea capitolina entro il 12 luglio” ha spiegato Donatella Iorio, presidente della commissione capitolina Urbanistica, che nella seduta odierna ha concluso la discussione della delibera. “Il progetto è stato oggetto di un ricorso da parte del Tar. Approvando la delibera entro quel termine evitiamo la nomina di un commissario ad acta che sostituisca l’amministrazione nel portare a termine l’iter” ha spiegato.

La delibera porta la firma dell’assessore all’Urbanistica Luca Montuori ed è stata approvata dalla Giunta Raggi il 17 maggio scorso. Passata all’esame delle commissioni capitoline competenti, è pronta ad approdare in Assemblea capitolina per la discussione finale. Il piano prevede la realizzazione di edifici per un totale di 5 mila metri quadrati: 4 mila saranno nuove case, mille saranno invece destinati a spazi commerciali. Al Comune andrà un parco pubblico di oltre 16 mila metri quadrati a servizio del quartiere, dotato di sistema di video sorveglianza, un chiosco, giochi, un’area cani. Il tutto realizzato tramite un sistema di terrazzamento che guarda al fiume che scorre al di sotto e, più oltre, verso l’Eur in direzione del centro della città. Tra le opere previste c’è anche il rifacimento dei marciapiedi, nuovi parcheggi, la sistemazione della rete di illuminazione pubblica e la manutenzione ordinaria del vicino ponte pedonale.

La commissione capitolina Urbanistica chiederà di modificare il testo con due emendamenti, approvati all’unanimità nella seduta di questa mattina. “Con il primo emendamento chiediamo che il progetto esecutivo venga corredato da un piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita, così come previsto dal codice degli appalti” ha spiegato Iorio. “È la prima volta che accade. In questo modo il municipio o il dipartimento che si assumerà in carico l’area avrà una stima dei costi di gestione”.

Con il secondo emendamento, invece, “chiediamo di stabilire che una serie di risorse dovute dal proponente privato all’amministrazione (oneri di urbanizzazione, contributo straordinario e contributo per il costo di costruzione, ndr) pari a un milione e 259 mila euro siano vincolati alla realizzazione di interventi dell’ambito urbanistico di riferimento o comunque nel municipio”. Gli emendamenti sono stati approvati all’unanimità dalla commissione. L’approvazione in Aula dovrebbe avvenire senza sorprese.