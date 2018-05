Piano pullman al voto in Aula, operatori pronti alla protesta: "Dal 17 maggio servizi fermi"

Giovedì il ritrovo sotto il palazzo Senatorio per un sit in di protesta, e da quel giorno lo stop totale del servizio in tutta la città. Gli operatori turistici tornano ad alzare la voce contro il piano pullman dell'assessore Meleo, pronto a passare dai voti dell'Assemblea capitolina proprio giovedì 17 maggio. Una stretta alla circolazione dei torpedoni, per ragioni di traffico e di decoro del centro storico, che ha acceso una lunga mobilitazione ormai in corso da mesi.

Licenziato dalla giunta Raggi a inizio dicembre 2017, i diretti interessati stanno chiedendo di cambiare in corsa e mitigare il provvedimento, pena la perdita di posti di lavoro e i disservizi ai turisti in visita nella Capitale. Tra i punti contestati, lo ricordiamo, l'impennata delle tariffe per entrare in città (fino al 1130 per cento in più per pacchetti di 300 ingressi) e la chiusura del Centro storico con istituzione di una nuova Ztl C interdetta ai bus, dove si trova la maggior concentrazione di hotel e b&b.

"Siamo pronti alla serrata dei servizi a partire dal 17 maggio" fanno sapere i sindacati, Anc Trasporto bus, Anstra, Emet, Uniti per l'Italia, organizzatori del presidio di protesta in piazza Madonna di Loreto già autorizzato dalla Questura di Roma.

Una comunicazione arrivata alla sindaca Virginia Raggi, all'assessore ai Trasporti Linda Meleo, al presidente della Commissione Trasporti Enrico Stefàno. Ma anche ai presidi delle scuole romane, perché insieme ai servizi di trasporto turistico le ripercussioni interesseranno anche le gite scolastiche. Insomma, gli operatori promettono di dare battaglia: l'obiettivo è ottenere un segnale di apertura, anche minimo, dal Campidoglio.